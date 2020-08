Suomalaisprofessori uskoo Moskovan väliintuloon Valko-Venäjällä

Hiski Haukkala pitää tilannetta huolestuttavana.

Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkalan mukaan on vaikea kuvitella, että Moskova antaisi kansanjoukkojen syrjäyttää jälleen Kremlin laillisena pitämän hallinnon aivan sen naapurissa.

– Valko-Venäjä on geopoliittisesti aivan liian tärkeä, jotta näin voisi käydä, Haukkala toteaa Twitterissä.

Huolia jonkinlaisesta Venäjän puuttumisesta Valko-Venäjän tilanteeseen on toppuuteltu muun muassa viittaamalla siihen, että presidentti Aljaksandr Lukašenkan vastainen liikehdintä on perusvireeltään kansallismielistä, eikä pohjaudu esimerkiksi EU-myönteisyyteen.

Hiski Haukkala muistuttaa kuitenkin, että oppositioehdokas Svetlana Tihonovskaja on tällä hetkellä Liettuassa. Hänen mukaansa Moskovassa ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö monet EU-maat yllyttäisi häntä ja Valko-Venäjää jatkamaan.

Tästä on nähty jo runsaasti merkkejä. Esimerkiksi viisi tärkeintä EU-parlamenttiryhmää julkaisivat maanantaina voimakkaan kannanoton, jossa muun muassa todettiin, etteivät ryhmät tunnusta Lukašenkaa enää Valko-Venäjän presidentiksi. Liettua on taas asettunut voimakkaasti tukemaan oppositiota ja mielenosoittajia.

– Tulisi myös pitää mielessä, että Venäjän täytyy ottaa huomioon oma yhä epävakaampi kotimainen tilanteensa. Tämäkin seikka viittaa mielestäni siihen, ettei Venäjä anna tilanteen edetä omalla ja yhä väistämättömämmällä kurssillaan, Hiski Haukkala arvioi.

– Mitä Venäjä voi sitten tehdä? Olen mielelläni väärässä, mutta jonkinlainen väliintulo vaikuttaa todennäköiseltä. Lukašenkan outo narratiivi Naton uhasta vaikuttaa viittaavan siihen, että tämä voisi tulla suoran sotilaallisen operaation muodossa. Toivon, ettei tähän tulla, hän jatkaa.

Onko EU:lla suunnitelmaa?

EU on Hiski Haukkalan mukaan vaikeassa tilanteessa.

– Ukrainan vuoden 2014 tapahtumiin ei selvästikään ole halua palata. Samalla olisi kuitenkin tunteetonta ja kylmäsydämistä olla antamatta sympatiaa kansalle, joka taistelee meidän tärkeinä pitämiemme arvojen tähden.

Professori toteaa EU-johtajien toistelevan nyt paljon kauniita sanoja. Tviitit ”Valko-Venäjän kansan rinnalla seisomisesta” herättävät kuitenkin hänen mukaansa kysymyksen siitä, mitä tällä oikein tarkoitetaan.

– Toivon, ettei politiikkana ole sanoa mukavia asioita ja toivoa parasta, Hiski Haukkala sanoo.

Hän pohtii, onko EU:n tämänhetkisten toimien takana mitään konkreettista suunnitelmallisuutta.

Venäjän kanssa keskustelemisesta ei myöskään olisi Haukkalan mukaan todennäköisesti paljoa hyötyä molemminpuolisen luottamuspulan takia.

Hiski Haukkalan mukaan Valko-Venäjän, lännen ja Venäjän tapahtumilla on jo oma logiikkansa ja dynamiikkansa ja nyt kannattaisi varautua siihen, mitä seuraavaksi on luvassa.

– Minä olisin mieluummin liian pessimistinen ja yllättyisin positiivisesti kuin päinvastoin.

For many the situation in #Belarus is a cause for joy. I believe in democracy and freedom as much as anybody and do not object against what is happening now in the country. But instead of elation I unfortunately see more short-term danger and cause for alarm than most. A THREAD — Hiski Haukkala (@HiskiHaukkala) August 17, 2020

Belarus is geopolitically too important for that to happen. Many argue that this is not the issue because the movement is nationalistic, not pro-EU. But Tikhanovskaya resides now in Lithuania and there is little doubt in Moscow that many EU countries will egg her and Belarus on. — Hiski Haukkala (@HiskiHaukkala) August 17, 2020

This leaves the EU in a bind. In the EU there clearly is no appetite to re-visit the events of 2014 in Ukraine. At the same time to show no sympathy to people fighting for the values we hold dear would be callous and cold-hearted. The words Scylla and Charybdis come to mind. — Hiski Haukkala (@HiskiHaukkala) August 17, 2020

Most probably this thread is already completely irrelevant. Likely the events in Belarus, Russia and the West already have their own logic and dynamic. We should brace for what comes next. I would rather err on the pessimistic side and be happily surprised than vice-versa. END — Hiski Haukkala (@HiskiHaukkala) August 17, 2020