Suomalaismepit puhuivat ”hiilinielukomissaaria” ympäri

Petri Sarvamaa kehotti Frans Timmermansia vetämään kumisaappat jalkaan ja tulemaan suomalaiseen metsään.

EU-parlamentaarikot Petri Sarvamaa (kok./EPP) ja Eero Heinäluoma (sd./S&D) tapasivat tänään torstaina EU-komission hollantilaisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin (S&D). He yrittivät vakuuttaa komissaarin suomalaisen metsänhoidon laadusta ja puusta tehtyjen tuotteiden merkityksestä ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Sarvamaan mielestä on tärkeää, että metsien taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys otetaan huomioon EU:n uudessa metsästrategiassa ja muissa EU:n metsiin vaikuttavissa politiikkatoimissa.

– Tällä hetkellä näyttää huolestuttavasti siltä, että ympäristöarvot jyräävät työpaikkojen ja taloudellisten seikkojen yli. Juuri tämän halusimme Timmermansille perusteellisesti selittää, hän sanoo tiedotteessa.

Heinäluoma toteaa, että hoidetuilla metsillä on tärkeä osa ilmastotavoitteiden toteuttamisessa.

– Metsäasioilla on iso merkitys suomalaisten hyvinvoinnille. Siksi toivonkin, että Suomi ja Ruotsi metsämaina toimivat nyt hyvässä yhteistyössä ja ajoissa komission esityksiin vaikuttamiseksi. Metsäpolitiikka on keskeisiltä osiltaan pysyttävä jäsenmaiden vastuulla, hän toteaa.

Timmermans johtaa EU-komission Green Deal -ohjelmaa. Ohjelman yksi ajatus on, että metsiä täytyy suojella, jotta monimuotoisuus säilyy ja hiilinielut kasvavat. Suomen metsäteollisuuden ja metsätalouden lobbarit suhtautuvat epäluuloisesti Timmermansiin. Heidän mielestään komissaari ei ymmärrä, mitä metsien kestävä käyttö tarkoittaa.

Erityistä epäluuloa on herättänyt Timmermansin läheiseksi uskottu suhde ympäristöjärjestö Greenpeaceen. Timmermans palkkasi kabinettipäällikökseen entisen luontoaktivistin Diederik Samsonin, joka on Greenpeacen entinen ohjelmajohtaja. Tosin tästä tehtävästä on kulunut aikaa kaksikymmentä vuotta, ja sen jälkeen Samson on muun muassa istunut Hollannin parlamentissa.

EU-komissio valmistelee parhaillaan muun muassa metsästrategiaa, kestävän rahoituksen mallia ja biodiversiteettistrategiaa, jotka vaikuttavat unionin metsien käsittelyyn. Sarvamaan mukaan Timmermans sanoi tapaamisessa, että tämä ymmärtää biotalouden ja kestävän metsätalouden tärkeän roolin ilmastotalkoissa.

– Hän sanoi myös saaneensa vastaavan viestin pääministeri (Sanna) Marinilta (sd.) sekä Ruotsin pääministeri (Stefan) Löfveniltä. Nähtäväksi jää, pitääkö Timmermans sanansa suomalaisen kestävän metsätalouden näkökulmasta EU:n metsiin vaikuttavissa politiikoissa.

Sarvamaa myös kutsui Timmermansin Suomeen.

– Sanoin hänelle, että voi vetää kumisaappaat jalkaan ja varusteet niskaan. Tarjolla on taianomainen matka metsään. Ja sen jälkeen voidaan vaikka nauttia lasilliset viiniä, kun Suomessa on vielä ravintolatkin sen verran auki.