Suomalaisista päiväkodeista otetaan maailmalla mallia

Varhaiskasvatusta esitellään Helsingissä opetusministereiden ja opettajien ammattiliittojen huippukokouksessa.

Suomalainen varhaiskasvatus herättää valtavaa kiinnostusta kansainvälisesti, kertoo Helsingin kaupungin kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaava apulaispormestari Pia Pakarinen. Kansainvälinen opetusministereiden ja opettajien ammattiliittojen huippukokous ISTP tuo tällä viikolla Helsinkiin 280 suomalaisesta varhaiskasvatuksesta kiinnostunutta vierasta 20 eri maasta.

Varhaiskasvatus on kokouksen aiheena ensimmäistä kertaa.

Vieraat tutustuivat keskiviikkona Jätkäsaaren päiväkotiin ja peruskouluun opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen ja apulaispormestari Pia Pakarisen johdolla.

− Kyllä tämä herättää suurta kiinnostusta. Tällaisia vierailuja on viikoittain, ja nyt saimme Suomeen myös opetusministerejä ympäri maailmaa, Pia Pakarinen kommentoi Verkkouutisille.

Häneltä vieraat kysyivät eniten siitä, miten päiväkoti ja peruskoulu toimivat samassa rakennuksessa.

− Se näyttäisi olevan suomalainen erikoisuus. Toinen on se, että Suomessa varhaiskasvatuksessa on jokaiselle lapselle oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Monissa maissa puhutaan päivähoidosta, meillä se on varhaiskasvatusta, Pakarinen sanoo.

Opettajien roolia arvostetaan

Etelä-Koreasta saapuneiden vieraiden mukaan suomalainen koulutusjärjestelmä on Etelä-Koreassa hyvin tunnettu. Korean tasavallan varaopetusministeri Kim Sung Geon oli tutustumassa suomalaiseen järjestelmään toista kertaa.

− Tavoitteemme on luoda vakaa koulutusjärjestelmä, kuten Suomessa. Haluamme tarjota kaikille lapsille samat lähtökohdat. Haluamme myös muokata lainsäädäntöä niin, että opettajilla on isompi rooli, hän kertoo.

Apulaispormestari Pakarinen allekirjoittaa, että opettajien korkea koulutus on Suomen järjestelmässä kansainvälisesti ihailtu piirre.

− Varhaiskasvatuksen opettajille on meillä yliopistokoulutus. Se on poikkeuksellista, Pakarinen sanoo.

Jätkäsaaren vierailulla korealaisvieraat kiinnittivät huomiota erityisesti tilaratkaisuihin. Jätkäsaaren päiväkoti ja peruskoulu avattiin vuonna 2017.

− Kiinnostavia olivat esimerkiksi lasten sängyt, jotka voi koota päällekkäin, Kim Sung Geon sanoo.