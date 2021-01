Suomalaisista 93 prosenttia syö lihaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lihan asema suomalaisten ruokalautasilla on edelleen vakaa.

Enimmällä osalla väestöstä lihan käyttö on säilynyt ennallaan ja 93 prosenttia suomalaisista syö lihaa jossain muodossa. Lihaa syödään erityisesti hyvän maun ja ravintosisällön, varsinkin proteiinipitoisuuden takia, kertoo Lihatiedotusyhdistys ry.

Yhdistys selvitti suomalaisten lihan syöntiä Kantar TNS Agri Oy:n tekemällä tutkimuksella lokakuussa. Päivittäin lihaa syödään 41 prosentissa talouksista. Vähintään useamman kerran viikossa lihaa syöviä talouksia on 76 prosenttia.

Tutkimuksessa selvitettiin lihan syönnin tai syömättömyyden lisäksi myös muita lihan käytössä tapahtuneita muutoksia. Valtaosalla, 72 prosentilla suomalaisista lihan käyttö on säilynyt ennallaan.

Lihan ja varsinkin punaisen lihan syöntiä sanoo vähentäneenä 15 prosenttia ja lisänneensä viisi prosenttia suomalaisista.

Syyt lihan käytön vähentämiseen ovat pääosin samoja kuin niillä, jotka eivät syö lihaa lainkaan. Tärkeimpinä mainittiin eettiset, ekologiset ja ilmastosyyt. Osa vähentää lihaa terveyssyistä, osalle liha ei vaan enää maistu ja osa on vähentänyt lihan käyttöä taloudellisista syistä.

Lihan syönnin useuden ja vähentäjien määrän perusteella lihan kokonaiskäyttö on pysynyt melko vakaana. Punaisen lihan vähentämiseen pyrkii yhä moni. Kotimaisen lihan suosio on jatkunut, sillä vuonna 2020 kaikkien lihalajien kotimaisuusaste on ennakkotietojen mukaan noin 83 prosenttia.