”Suomalaiset syyttivät Vladimir Putinia yhteyksistä rikollisuuteensa”

USA:ssa toimivan ruotsalaisen ekonomisti-kirjailija Anders Åslundin uutuusteos Russia’s Crony Capitalism käsittelee alaotsikkonsa mukaan Venäjän tietä markkinataloudesta kleptokratiaksi.

Pietarin 1990-luvun alun pormestari Anatoli Sobtshakin suojatti Vladimir Putinin toimia käydään läpi kirjassa. Sen mukaan Putin oli ”rikoskaaoksen keskellä” vastuussa Pietarin ulkomaisista sijoituksista, joiden kerrotaan kärsineen rikollisuudesta.

– Suomalaiset pääkonsulit syyttivät Putinia yhteyksistä järjestäytyneeseen rikollisuuteen Suomessa tänä aikana. Viiden apulaispormestarivuotensa aikana Putin kävi Suomessa 60-70 kertaa, hoivaten bisnesintressejä Turussa, jossa suomalaiset viranomaiset väittivät hänen omistavan pienen hotellin, Anders Åslund kirjoittaa.

Kirjan lähdeluettelossa Åslund toteaa lähteikseen tähän kohtaan ”henkilökohtaiset keskustelut neljän vanhemman suomalaisdiplomaatin kanssa eri tilanteissa”. Åslund on esittänyt lähes vastaavia väitteitä jo teoksessaan 2007.

Read my new book: "Russia's Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy: The Path from Market Economy to Kleptocracy" (Yale UP, May 2019)https://t.co/L6ps3FViqP pic.twitter.com/cuT0hJrepi

— Anders Åslund (@anders_aslund) May 3, 2019