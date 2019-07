Suomalaiset ostavat BMW:n osakkeita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Autonvalmistajat kiinnostavat Danske Bankin piensijoittajia.

Auto-osakkeet ovat Danske Bankin mukaan suomalaisten suosikkeja Saksan pörssissä. Pankin asiakkaiden eniten suosima auto-osake on BMW Bayerische Motoren-Werke, joka oli myös suosituin saksalainen osake kesäkuussa.

Toiseksi suosituin auto-osake kesäkuussa oli Fiat Chrysler Automobiles, joka oli myös eniten vaihdettu italialainen osake. Kolmanneksi vaihdetuin auto-osake Renault oli taas toiseksi suosituin ranskalaisosake.

Saksalaiset Volkswagen ja Daimler olivat neljänneksi ja viidenneksi suosituimmat.

Danske Bankin senioristrategin Kaisa Kivipellon mukaan autot kiinnostavat nyt sijoittajia, kun presidentti Donald Trump on muuttanut linjaansa hieman sovittelevampaan suuntaan. Vaihto auto-osakkeilla kaksinkertaistui kesäkuun aikana, kun toukokuussa kerrottiin Trumpin siirtävän autotullipäätöstä kuudella kuukaudella eteenpäin.

– Pidemmällä aikavälillä ala on myös murroksessa, ja ympäristöystävällisimmän auton kehittäjät voivat olla jatkossa tuottoisia sijoituskohteita. Tällä hetkellä osakkeita liikuttavat kuitenkin lyhemmän aikavälin näkymät, kuten lähivuosien talouskasvu ja autojen kysynnän kehitys etenkin Kiinassa kauppatullien lisäksi, Kivipelto kertoo tiedotteessa.

Alkuvuodesta suomalaisia sijoittajia vielä kiinnostanut sähköautoyhtiö Tesla oli kesäkuussa pohjalla vaihdetuimpien auto-osakkeiden listalla.

Ulkomaisten yhtiöiden osuus sijoituksissa kasvussa

Kesäkuussa noin 75 prosenttia Danske Bankin asiakkaiden osakekaupoista kohdistui suomalaisiin yhtiöihin. Vielä vuonna 2016 lähes 90 prosenttia sijoituksista suuntautui Suomeen.

– Sijoitusten kohdistuminen Suomen ulkopuolelle ei ole sinällään huolestuttavaa, sillä maantieteellinen hajauttaminen on sijoittajalle järkevää. Samaan aikaan on toivottavaa, että Helsingin pörssi pysyy riittävän monipuolisena, jotta kiinnostavia sijoituskohteita löytyy. Tänäkin vuonna pörssistä on ostettu monia mielenkiintoisia yhtiöitä pois, Kivipelto huomauttaa.

Suomalaisten sijoitukset ovat siirtyneet erityisesti Yhdysvaltoihin, jonka osuus vuosien 2016–2019 kesäkuiden kaupoista on kasvanut reilusta kahdesta prosentista 8,9 prosenttiin. Seuraavina ovat Ruotsi 4,5 prosentin osuudellaan ja Saksa 2,8 prosentin osuudella.

Danske Bankin asiakkaiden vaihdetuin, myydyin ja ostetuin osake oli kesäkuussa Outokumpu.