Huippututkija varustaisi kodit maskeilla nyt

Yhdysvalloissa virus on lähtenyt käsistä alueilla, joilla ei ole käytetty kasvosuojaimia.

Columbian yliopiston apulaisprofessorin, geenitutkija Tuuli Lappalaisen mukaan hallinnolliset virheet ja maskittomuus ovat Yhdysvalloissa nähdyn koronapiikin taustalla.

Hänen mukaansa kesään mennessä nähtiin, että ”ilman maskeja tämän pandemian kanssa on hyvin vaikea elää suhteellisen normaalisti”.

Tutkija Lappalainen toteaa aiheen politisoituneen myös Suomessa.

– Maskien käyttö on ihan simppeli asia ja normi täällä New Yorkissa. Julkisissa sisätiloissa aina päällä, kadulla jos on ruuhkaisempaa. Suojaamme maskeillamme muita ja osittain myös itseämme. Muualla maassa käyttö on vähäistä ja riitaista, ja epidemia lähtenyt käsistä, Tuuli Lappalainen kirjoittaa twitterissä.

Tuuli Lappalainen kehottaa varautumaan huolella syksyyn ja mahdolliseen toiseen aaltoon. Vaikka epidemiatilanne on Suomessa tällä hetkellä hyvä, on virus edelleen yhtä vaarallinen kuin keväällä.

– Maskien hyöty on täysin kiistaton asia, ja on täysin järjetöntä olla rakentamatta niitä jo nyt keinovalikoimaan mukaan.

Tartuntamäärät ovat olleet nousussa muun muassa Sveitsissä, jossa on mennyt paljon aikaa maskien omaksumiseen.

– Suomalaiset kodit voisi nyt jo varustaa maskeilla ja ohjeilla, jotta tarvittaessa ne saadaan heti käyttöön eikä tarvitse sulkea koko yhteiskuntaa. Ei tehdä Kalifornioita Suomessa, eihän, Lappalainen kirjoittaa.

