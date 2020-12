Suomalaisella oli 55000 bitcoinia – ”nyt olisin miljardööri”

Maailman ensimmäisen kryptovaluutan, bitcoinin, vuonna 2009 kehittänyt japanilainen nimimerkki Satoshi Nakamoto sai keväällä 2009 mailia opiskelija Martti Malmilta. Tämä tarjosi apuaan vaihtoehtoisen valuutan kehittämiseen.

Malmi päätyi tekemään bitcoinille nettisivustoa, keskustelufoorumia ja dokumentaatiota. Myöhemmin hän teki myös bitcoinin lähdekoodia.

Nyt 32-vuotias Martti Malmi kertoo twitter-ketjussa tapahtumista.

– Olisin *miljardööri* jos en olisi myynyt aivan liian aikaisin 55 000 bitcoinia, jotka louhin läppärilläni 2009-2010 (pääosan ennen 2012). Se on valitettavaa, mutta toisaalta, varhaisilla bitcoineilla laitoimme liikkeelle jotain suurempaa kuin henkilökohtaisen hyödyn, Martti Malmi kirjoittaa varhaisista kaupoistaan.

Hän kertoo myyneensä 2011 yli 10000 bitcoinia ja ostaneensa ”aika mukavan yksiön läheltä Helsinkiä”. Se oli iso juttu 22-vuotiaalle, jolla ei ollut ollut juurikaan rahaa.

– Se on ehkä maailman kallein yksiö nyt, mutta sain ainakin enemmän kuin kaksi pizzaa.

Tämä on viittaus vuonna 2010 tehtyyn kauppaan, jossa Bitcoinilla ostettiin ensi kertaa todellisesta maailmasta. Floridassa maksettiin kahdesta pizzasta 10 000 bitcoinia. Niiden arvo olisi tänään satoja miljoonia.

– Ehkä johtuen suomalaisesta kulttuurista, idealistisesta luonteesta ja elämänkokemuksen puutteesta en koskaan paljon ajatellut rahan tekemistä. Se tapahtui sattumalta sivutuotteena, kun Satoshi pyysi minua pitämään solmun pystyssä jotta muilla olisi yhteys. Kiitos, Satoshi.

Malmi sanoo suunnitelleensa loppujen bitcoiniensa pitämistä, mutta joutuneensa myymään ne 2012 huonolla kurssilla, kun ei löytänyt uutta työtä.

– Joitain opittuja asioita: 1) Raha merkitsee, enemmän on aina parempi kuin vähemmän. 2) Ei kuitenkaan tarvitse olla rikas elääksesi täysin hyvää elämää. Kyse on perusasioista. 3) Et elä ikuisesti. Jonkun itseäsi suuremman tavoittelu tuo tarkoitusta elämään.

I'd be a *billionaire* now if I hadn't sold the 55,000 bitcoins I mined on my laptop in 2009-2010 way too early (mostly before 2012). That is regretful, but then again, with the early bitcoiners we set in motion something greater than personal gain.

— Martti Malmi (@marttimalmi) December 18, 2020