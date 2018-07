Suomalainen palomies Ruotsissa Ylelle: Savua on paljon, tiet huonot

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaisten työskentelyalueella metsä ei pala ilmiliekeissä, vaan etenee maata myöten.

Ljusdalin pikkukylään Keski-Ruotsissa on saapunut viime viikkoina yhteensä 450 palomiestä Ruotsin lisäksi Ranskasta, Puolasta, Tanskasta ja viimeisimpänä Suomesta, kertoo Yle. Ljusdalissa maastoa palaa jopa 10 000 hehtaaria ja koko maassa 25 000 hehtaaria.

Ljusdalin palo on jaettu neljään sammutusalueeseen. Suomalaiset ovat työskennelleet muutaman kilometrin matkalla yhdellä sammutusalueella. Heidän tehtävänään oli rajoittaa paloa.

– Olosuhteet ovat hankalat. Savua on paljon, tiet ovat huonot ja alue on valtavan iso hoidettavaksi. Siellä on puita, joiden juuret ovat palaneet, puut kaatuvat, kuvailee Ylelle sammutusmies Mika Saarenpää Oulun VPK:sta.

Suomalaistenkin päivä venyi sunnuntaina 14-tuntiseksi. Suomalaisten työskentelyalueella metsä ei pala ilmiliekeissä, vaan etenee maata myöten.

Sammutustöitä ovat helpottaneet lauantaina alkaneet sateet. Maastopalo on nyt saatu hallintaan, ja sateiden myötä pelastusmiehet ovat alkaneet liikkua syvemmälle paloalueelle.

Kukaan ei Ylen mukaan oikein uskalla arvioida, kuinka kauan palojen sammuttamiseen menee. Ainakin vielä kaksi viikkoa, sanoo ruotsalainen pelastusjohtaja maanantaiaamuna.

Suomalaiset työskentelevät Ljusdalissa ainakin perjantaihin. Sunnuntaina he hoitivat oman osuutensa eli rajoittivat palon sinne, minne oli sovittu.

– Kyllä minä olen omaan väkeeni tyytyväinen, apulaispalopäällikkö Ari Virtanen toteaa.

Suomalaisten joukkue on koottu Lapin, Pohjois-Savon ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitosten ryhmistä.

