Laskussa: Suomalainen koulutustaso ja osaaminen

Pisa-tulosten heikentyminen voi Etlan mielestä kertoa inhimillisen pääoman rapautumisesta.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan mukaan kotimaisen koulutustason ja osaamisen lasku voi uhata koko Suomen tulevaa talouskasvua.

Pisa-tutkimuksissa luonnontieteiden, matematiikan ja lukutaidon testitulokset ovat laskeneet vuoden 2006 jälkeen. Luonnontieteellinen osaaminen on heikentynyt yhdeksässä vuodessa jopa yhden kouluvuoden oppimäärän verran.

Etla arvioi havaintojen kertovan inhimillisen pääoman laskusta Suomessa ja esittää ratkaisuksi muun muassa kolmannen asteen aloituspaikkojen lisäämistä. Tutkimuslaitoksen mukaan kehityksen taustalla vaikuttavat 2000-luvun alun koulutuspoliittiset päätökset, jotka supistivat tarjontaa.

– Nykykehityksen valossa 1970-luvun lopussa syntyneet ikäryhmät uhkaavat jäädä Suomen korkeimmin koulutetuiksi ikäryhmiksi. Sekä koulutustaso että osaaminen ovat meillä laskussa. Kehityssuunta on pysäytettävä, jotta Suomi voi tulevaisuudessakin kasvaa ja ylläpitää hyvinvointivaltiota, tutkimusjohtaja Antti Kauhanen toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa kotimaiset työmarkkinat ovat muuttumassa yhä kankeammiksi, mikä voi hidastaa myös tuottavuuskehitystä.

– Yhdysvalloissa työmarkkinoiden dynamiikka on hiipunut koko 2000-luvun, ja vaikka Suomessa kehitys on ollut vakaampaa, on meilläkin nähtävissä viitteitä dynamiikan hiipumisesta, Antti Kauhanen sanoo.

– Työmarkkinoiden dynaamisuuteen voidaan kuitenkin vaikuttaa poliittisin päätöksin. Esimerkiksi kilpailukieltosopimusten yleistymiseen tulisi kiinnittää huomiota, Kauhanen jatkaa.

Etla esittää joustavuuden lisäämistä myös palkkamuodostuksessa. Suomen nimellis- ja reaalipalkat ovat kansainvälisesti tarkasteltuna hyvin jäykkiä, mikä heikentää kilpailukykyä joustavampiin rahaliiton maihin verrattuna.

Paikallinen sopiminen voisi helpottaa ongelmaa, sillä sen kautta palkat voitaisiin Etlan mukaan sopeuttaa yritysten kohtaamiin mahdollisiin ”negatiivisiin shokkeihin”.

