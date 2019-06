Suoliston hyvinvointi vaikuttaa maksan terveyteen

Pelkkä ylipaino ei tutkijan mukaan selitä maksan rasvoittumista, joka ei johdu alkoholista.

Anniina Keskitalo on tutkinut Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan suolistobakteerien roolia ei-alkoholiperäisen rasvamaksan synnyssä ja ehkäisyssä. Tutkimuksen mukaan suolistomikrobistoa muokkaamalla voidaan vaikuttaa hiirten aineenvaihduntaan ja maksan rasvoittumiseen.

Tulokset antavat viitteitä siitä, että tietyt suolistobakteerit saattavat pystyä suojaamaan rasvamaksalta, kun taas epäsuotuisat suolistomikrobiston muutokset voivat olla haitaksi maksan terveydelle.

Ei-alkoholiperäinen rasvamaksa on länsimaissa jatkuvasti yleistyvä sairaus. Maksalla on tärkeä rooli elimistön aineenvaihdunnassa, joten maksan rasvoittuminen on merkittävä terveysriski. Yleisin rasvamaksan syy on vyötärölihavuus, mutta kaikkia maksan rasvoittumisen taustalla vaikuttavia mekanismeja ei vielä tunneta.

– Pelkkä ylipaino ei selitä maksan rasvoittumista, sillä myös normaalipainoisilla henkilöillä voi kertyä maksaan ylimääräistä rasvaa. Toisaalta kaikilla ylipainoisilla maksa ei rasvoitu, Keskitalo kertoo yliopiston tiedotteessa.

Keskitalo tuki väitöskirjassaan hiirimallin avulla suolistobakteerien roolia ei-alkoholiperäisen rasvamaksan synnyssä.

Tutkimuksessa kartoitettiin, miten Faecalibacterium prausnitzii- ja Enterobacter cloacae -suolistobakteerit suun kautta annosteltuna vaikuttivat rasvapitoista ruokaa syövien hiirten painoon, aineenvaihduntaan ja maksan terveyteen. F. prausnitzii on tulehdusta hillitsevä bakteeri, jonka esiintyvyys on liitetty suoliston terveyteen, kun taas E. cloacae -bakteerin runsas esiintyvyys yhdistetään lihavuuteen ja aineenvaihduntahäiriöihin.

– Suolistobakteerit muodostavat monimuotoisen ekosysteemin, joka mm. hajottaa ravintoaineita elimistölle hyödylliseen muotoon, säätelee immuunipuolustuksen toimintaa sekä vaikuttaa suoliston limakalvon terveyteen. Suolistomikrobiston epätasapaino voi johtaa koko elimistöä rasittavaan matala-asteiseen tulehdustilaan, joka saattaa olla tärkeä myötävaikuttava tekijä lihavuudessa ja ei-alkoholiperäisessä rasvamaksassa, Keskitalo kertoo.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että F. prausnitzii -bakteerin annostelu hillitsi hiirten maksan rasvoittumista, kun taas E. cloacae -annostelu aiheutti hiirillä maksavaurioita.

Tulokset puoltavat tutkijan mukaan ajatusta, että suoliston hyvinvointi on yhteydessä maksan terveyteen. Tulokset antavat viitteitä myös siitä, että rasvamaksaa voisi olla mahdollista ehkäistä suolistomikrobistoa muokkaamalla, esimerkiksi F. prausnitzii -bakteerin määrää lisäämällä.

– Ennen kuin F. prausnitzii -bakteerista voidaan suunnitella kaupallisia sovelluksia ihmisten käyttöön, tulee bakteerin mahdollisia terveyttä edistäviä ominaisuuksia ja taustalla olevia tekijöitä vielä selvittää tarkemmissa jatkotutkimuksissa, Keskitalo muistuttaa.