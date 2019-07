Supo IL:lle: Jokaiselle ISIS-palaajalle viranomaistoimia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suojelupoliisin mukaan ISIS-palaajat voivat vahvistaa radikaali-islamistisia verkostoja Suomessa.

Supon mukaan al-Holin leirin suomalaiset voivat palatessaan pyrkiä vahvistamaan jo maassa olevia radikaali-islamistisia verkostoja, Iltalehti kertoo.

Suojelupoliisin mukaan jokaisen Isis-palaajan kohdalla arvioidaan erikseen, onko syytä epäillä, että henkilö olisi syyllistynyt rikoksiin konfliktialueilla.

– Jokainen palaaja, sekä aikuiset että lapset, saatetaan kuitenkin tavalla tai toisella viranomaistoimien piiriin, supon viestintäpäällikkö Minna Passi sanoo IL:lle.

Supon mukaan Syyrian ja Irakin konfliktialueilta Eurooppaan palaavat vierastaistelijat ja heidän perheensä muodostavat kotimaahansa palatessaan erityisen terrorismiuhan verkostojensa, sota-alueilta saatujen kokemusten ja koulutuksensa vuoksi.

– He voivat lähivuosina pyrkiä radikalisoimaan olemassa olevia radikaali-islamistisia verkostoja ja organisoimaan terrori-iskuja, Passi sanoo.

Suojelupoliisin arvion mukaan alueelta mahdollisesti palaavat naiset voivat verkostoitua keskenään ja heistä saattaa tulla olennainen osa jidahistista liikettä Suomessa. Al-Holin leirillä on tiettävästi 11 ISIS-naista ja heidän 33 lastaan.

– Yleisesti ottaen naisten rooli on liittynyt propagandan levittämiseen, värväämiseen sekä seuraavan sukupolven kasvattamiseen. Osa heistä on mahdollisesti osallistunut myös aseelliseen toimintaan. Naisilla on myös ollut keskeinen rooli jesidi-vähemmistöön kuuluvien naisten ja lasten orjuuttamisessa.