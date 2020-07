Suojavarusteista valittanut hoitaja hyppäsi ikkunasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Wuhanissa työskennellyt hoitaja oli arvostellut sairaalan työolosuhteita.

Koronaviruspotilaita hoitanut sairaanhoitaja on kuollut hypättyään Kiinan Wuhanissa sairaalan tiloista kadulle.

Hoitajan kerrotaan riidelleen esimiehensä kanssa suojavarusteiden puutteesta.

Wuhan Xiehe -sairaala vahvisti tapauksen tiedotteessa, mutta ei ilmoittanut hoitajan sukupuolta tai muita lisätietoja. Välikohtaus sattui keskiviikkona kello 10.45. Sairaala esittää tapahtuneesta osanottonsa hoitajan omaisille.

Kiinalaismediassa on julkaistu hoitajan aiempia sosiaalisen median päivityksiä, joissa käsitellään suojavarusteiden puutteita kaupungin sairaaloissa. Hoitajien oli vietettävä eristysosastoilla ainakin kahdeksan tuntia päivittäin. Syömistä, juomista ja jopa vessataukoja rajoitettiin.

Vastaavista itsemurhista on kerrottu kevään ja kesän aikana myös Venäjällä, jossa ainakin kolme sairaanhoitajaa on hypännyt sairaaloiden ikkunoista. Suojavarustepulan vuoksi jopa infektion saaneita työntekijöitä on pakotettu töihin.

Kiinassa vahvistettiin keskiviikkona 101 uutta Covid-19-tapausta eli eniten huhtikuun jälkeen. Tartunnoista 89 kappaletta vahvistettiin Xinjiangin maakunnassa Kiinan länsiosassa.

Virallisten tilastojen mukaan koronavirukseen on sairastunut Kiinassa 84 060 ihmistä.