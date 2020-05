”Suojavarusteiden virheitä ei saa toistaa rokotteessa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajat vaativat hallitusta turvaamaan tulevan koronarokotteen saatavuuden.

Kokoomuksen kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen vaatii hallitukselta rokote- ja lääkekehityksen riittävää resursointia ja toimivien rokotteiden saatavuuden turvaamista niiden valmistuttua.

Tällä hetkellä koronavirukseen ei ole saatavilla rokotetta tai tehokasta lääkehoitoa.

– Yksi kaikkein kriittisimmistä ratkaisukeinoista koronan selättämiseksi on toimivan ja turvallisen rokotteen löytyminen. Sen kehittämisessä ja saatavuuden varmistamisessa tarvitaan sekä kansallista että kansainvälistä tutkimusta, kehittämistä ja yhteistyötä, Anna-Kaisa Ikonen toteaa tiedotteessa.

Vuoden 2020 kolmanteen lisätalousarvioon osoitettiin lisärahoitusta rokotteen kehittämiseen, mutta Ikosen mukaan summa on yksinään riittämätön vallitseviin olosuhteisiin nähden.

Hän pitää tärkeänä, että tulevissa lisätalousarvioissa rahoitusta voitaisiin kohdentaa myös suoraan yliopistojen rahoitukseen, millä voitaisiin turvata tutkimushankkeiden jatkuvuutta ja vapauttaa tutkijoiden voimavaroja rahoitushausta varsinaiseen tutkimukseen. Kyseeseen voisi tulla myös laaja-alainen kansallinen tutkimuskonsortio.

– Rokotekehityksen ohella rahoitusta tulee varata muiden ennaltaehkäisy- ja hoitomenetelmien kehittämiseen. Rahoitusta on jatkossa varattava myös itse rokotteisiin, Ikonen toteaa.

Kun toimiva ja turvallinen rokote kehitetään, on siitä ennakoitavissa maailmanlaajuinen kilpailu, jonka myötä saatavuudessa voi olla suojatarvikkeiden kaltaisia pullonkauloja. Rokotetta on usein saatu nopeammin maihin, jotka ovat olleet sen kehitystyössä mukana.

Ikosen mukaan sopimuksilla ja EU:n yhteishankinnoilla voidaan varmistaa rokotteiden saatavuutta, joten niihin osallistuminen on keskeisen tärkeää. Myös oman rokotetuotannon uudelleenkäynnistäminen tulee ottaa arvioitavaksi, jotta saatavuus saadaan turvattua.

– Paitsi tutkimuksen ja kehityksen rahoitus, myös rokotteiden saatavuus ihmisille on varmistettava. Kilpailu tulee olemaan kovaa ja tässä Suomen on turvattava asemansa. Meillä ei ole varaa toistaa samoja virheitä kuin suojavarusteiden osalta on tehty, Anna-Kaisa Ikonen sanoo.

Ikonen on jättänyt keskiviikkona kirjallisen kysymyksen siitä, kuinka rokote- ja lääkekehityksen riittävä taso aiotaan taata, ja miten hallitus varmistaa mahdollisen rokotteen riittävän laajan saatavuuden Suomessa.

Ikosen kirjallisen kysymyksen ovat allekirjoittaneet myös kokoomuksen kansanedustajat Elina Lepomäki, Timo Heinonen, Pihla Keto-Huovinen, Kalle Jokinen, Pauli Kiuru, Ville Kaunisto, Mia Laiho, Terhi Koulumies, Wille Rydman, Heikki Vestman ja Marko Kilpi.

