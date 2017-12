Panu Laturi: Suojatyöpaikat poistettava kunnista

Vihreiden ex-puoluesihteerin Panu Laturin mielestä menestyvä kunta antaa johtajan valita itselleen tiiminsä.

Vuosi sitten marraskuussa sain veljeltäni puhelun. Hän oli lukenut verkosta uutisen, että Elon Musk on suunnittelemassa seuraavan Gigafactoryn, eli jättimäisen auto- ja akkutehtaan rakentamista Suomeen. Viikko sen jälkeen tapasimme Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyryn ja siitä kahden viikon kuluttua Vaasa julkisti, että Vaasa pyrkii saamaan Gigafactoryn Vaasaan, joka on jo nyt pohjoismaiden johtava energiateknologian keskus.

Vaasa on ollut yksi Suomalaisia menestystarinoita. Yksi asia, joka on mielestäni ollut ratkaiseva, on ollut yhdistelmä hyvästä kaupunginjohtajasta ja hänen ympärilleen kokoamastaan erinomaisesti häntä tukevasta tiimistä. Tämä on mahdollistanut sen, että Vaasa on pystynyt toimimaan ja toteuttamaan.

Viimeisten vuosien aikana olen seurannut useita kaupunkeja ja kuntia. Monissa niistä haasteena on se, että joko kaupunginjohtaja ei ole kykenevä tai vielä useammin se, että kaupunginjohtaja jää hyvin yksin, koska tarvittavaa tukea ei löydy. Siksi pidin erittäin älykkäänä sitä, että Helsingin siirtyessä pormestarimalliin, pormestarit saavat valita itselleen luottopelaajan.

Nykyisin hyvin monimutkaisessa ja nopeaa reagointia tarvitsevassa yhteiskunnassa ei riitä, että kaupunginjohtaja tai pormestari yrittää yksin hoitaa asioita. Hänellä on oltava luottopelaaja, kakkonen, joka osaa tulkita mitä kulloinkin halutaan. Siksi hän ei voi ollavirkamies, vaan hänen on oltava ministerin erityisavustajien tapaan ministerin silmät, aivot ja korvat silloin, kun johtaja ei pääse paikalle, tai kun hänen aikansa ei riitä. Koordinaattori, jolla on oltava kunnanjohtajan luottamus. Siksi oleellista on, että kaupunginjohtajalla yksin on oltava oikeus valita – ja erottaa hänet.

Tämä ei kuitenkaan riitä. On selvää, että kunta tai kaupunki tarvitsee johtajan alle erinomaiset johtavat virkamiehet. Ja että koko kaupunki – sekä asukkaat että työntekijät – kärsivät keskinkertaisuuksista, joita Suomessa on kunnissa ja kaupungeissa johtavina virkamiehinä valitettavan paljon. Siksi jokaiselle johtavalle virkamiehelle olisi tehtävä johtajasopimus. Johtavassa asemassa olevaa virkamiestä ei voi, eikä saa verrata normaaliin työntekijään. Ei palkassa, ei vastuussa eikä asemassa. Meillä ei ole varaa yhteenkään keskivertoon, ja kuntapäättäjien on kannettava vastuunsa, että näin ei ole

Kunnissa ja kaupungeissa on aloitettava ryhtiliike. Johtajilla on oltava riittävästi kykyä ja kunnianhimoa. Sekä mahdollisuudet toimia ja toteuttaa. Siksi jos itse olisin kuntapäättäjä, ensimmäiseksi päättäisin, että kaupunginjohtaja saa itse koota oman tiiminsä. Sisältäen oikeuden ottaa itselleen luottopelaajan. Ja jokaiselle uudelle johtavalle virkamiehelle tekisin johtajasopimuksen, ja siihen liittyvät tavoitteet joita seurataan. Ja jos ei toimi, niin on aika löytää parempi henkilö. Kuntien johtavissa virkamiehissä ei pidä, eikä saa olla yhtään suojatyöpaikkaa.