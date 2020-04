Kansanedustajan mukaan sote-kentän toimijoilta tullut viesti on vakava ja selkeä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sari Sarkomaa on huolissaan suojavarusteiden saatavuudesta erityisesti vanhusten ja vammaisten palveluissa koronakriisin aikana.

– Sote-kentän toimijoilta tullut viesti on vakava ja selkeä: suojavarusteista on kaikkialla huutava pula. Huoltovarmuuskeskuksen toimituksia ei ole juuri saapunut kuntiin. Vanhus- ja vammaispalveluissa ei ole edes tietoa, milloin huoltovarmuuskeskuksen suojavarustetoimitukset saapuvat. Tilanne kuormittaa ja huolestuttaa palvelun järjestäjiä, hoitajia ja hoitoa tarvitsevia, hän sanoo tiedotteessaan.

Varmuusvarastoissa olevat tarvikkeet jaetaan sairaanhoitopiireille sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Viime viikon kyselytunnilla sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sanoi, että huoltovarmuusvarastosta on toimitettu suojaimia kaikille erityisvastuualueille kaikkiin sairaanhoitopiireihin.

Sarkomaan mukaan tästä huolimatta sote-kentältä saapuu viestiä siitä, että suojaimia ei ole saapunut tarvetta vastaavasti eikä niitä ole saatu kuntiin eikä etenkään vanhusten ja vammaisten palveluihin.

– Ministeriön on syytä kiireellisesti ohjeistaa varmuusvarastojen suojavarusteiden jakosuunnitelma ja jakelu niin, että suojavarusteita saadaan perille myös vanhusten ja vammaisten palveluihin, Sarkomaa vaatii.

Hän muistuttaa olevan suuri riski, että koronaepidemia karkaa jylläämään riskiryhmien joukossa.

– Huoli epidemian laajaan leviämiseen on suojainpulan takia erityisesti vanhusten ja vammaisten palveluissa suuri. Tämä on kaikin tavoin estettävä. Esimerkiksi kotihoidossa yksi hoitaja käy saman päivän aikana usean ihmisen kotona. Suojainten puute on tikittävä aikapommi, joka on ripein toimin purettava, Sarkomaa toteaa.

Tehy, SuPer ja Sairaanhoitajaliitto ovat toistuvasti nostaneet vahvan huolen suojainpulasta ja usein vaihtuvista sekä keskenään jopa ristiriidassa olevista ohjeista. Viimeksi SuPer on vedonnut valtiovaltaan, että varusteita varmuusvarastoista toimitettaisiin vanhustenhoitoon ja vammaistyöhön.

– Henkilöstön työturvallisuudesta sekä potilaiden suojaamisesta ei saa tinkiä. Henkilöstöä ei saa laittaa viruksen vastaiseen taisteluun ilman suojaimia. Valtiovallan on varmistettava, että suojaimia riittää epidemiahuipun yli, Sarkomaa korostaa.

