Suojainpula syvenee: Hoitajat pukeutuvat roskasäkkeihin

Ministeri Aino-Kaisa Pekoseen vedotaan suojainpulan korjaamiseksi.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa pitää sosiaali- ja terveydenhuollon suojaintilannetta vakavana.

Sarkomaa on jakanut Twitterissä Tehy-lehden tästä löytyvän artikkelin, jonka mukaan osa hoitajista viettää tänään tiistaina työturvallisuuspäivää suojautuen roskasäkkeihin, koska asianmukaisista suojatakeista on pulaa.

– Suojainpula on johtanut siihen, että sovelletaan. Se on työturvallisuuden ja potilasturvallisuuden näkökulmasta väärä lähtökohta. Esimerkiksi kotihoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen suositellaan vaihtoehtona kangasmaskia, koska kirurgisia suu-nenäsuojuksia ei ole riittävästi, Tehyn työympäristöasiantuntija Kaija Ojanperä sanoo ammattijärjestön lehdessä.

– Pandemiaan valmistautuminen ei ollut sillä tasolla, mitä kuviteltiin. Tämä koskee sekä organisaatioita että Huoltovarmuuskeskusta. Suojaimia ei ole riittävästi.

Lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola arvioi Verkkouutisille maanantaina, että osa työnantajista on saattanut syyllistyä työsuojelurikoksiin. Myös Tehylle on raportoitu laiminlyöntejä.

Jotkut työnantajat ovat muun muassa rajoittaneet suojainpulan työn tauottamista, jotta suojaimia ei tarvitsisi vaihtaa, vaikka suojaimissa työskentely on tavanomaista raskaampaa.

– Työntekijät pelkäävät tartuntaa, koska tämän hetken ohjeistus ei tue työturvallisuutta. On työpaikkoja, joissa suojaimia ei saa vielä käyttää, koska koronatartuntoja ei tiettävästi ole. Suojaimia pihdataan, koska pelätään niiden loppuvan.

Hänen mukaansa ”on jo ammatti-identiteetin kannalta epäilyttävää, jos joutuu hoitamaan roskasäkkiin kääriytyneenä tai kertakäyttösadetakki väärinpäin päällä”.

– Kiinnostavaa on, että minulle on tänäkin aamuna soittanut kolme valmistajaa ja tarjonnut suojaimia. Silti niistä on työpaikoilla pulaa. Toisaalta olen kuullut, että suojainten hinnat ovat nousseet kattoon.

Sari Sarkomaa vetoaa sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoseen (vas.) suojaintilanteen korjaamiseksi.

– Tämä on vakava ja kovan tekemisen paikka. Poikkeusoloissa sosiaali-ja terveydenhuollosta vastaavan vastuuministeri @akpekonen ja koko Suomen tehtävä kaikki voitava, että henkilöstö saa riittävät suojaimet, Sarkomaa tviittaa.