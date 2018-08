SS: Kotihoidossa kymmeniä laiminlyöntejä vuosittain

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kotikäyntien laiminlyönnit ovat Suomessa harvinaisia.

Sunnuntaisuomalainen selvitti maan kymmenestä suurimmasta kaupungista, kuinka paljon kotikäyntejä jää tekemättä kotihoidon virheen takia. Kävi ilmi, että jokaisessa kaupungissa sattuu vuosittain kymmeniä laiminlyöntejä, Helsingissä vajaat 200.

Tiedot on saatu joko kaupunkien Haipro-omavalvontajärjestelmään kirjatuista haittatapahtumista tai kaupunkien omista arvioista.

Esimerkiksi Kuopiossa jäi erehdyksen takia tekemättä viime vuonna 35 kotikäyntiä.

– Ne johtuvat inhimillisistä virheistä. On esimerkiksi sovittu, että asiakas palaa sairaalasta kotihoitoon aamulla, mutta kirjausvirheen takia hoitaja on tullut vasta päivällä, kertoo Kuopion kaupungin kotihoidon päällikkö Kaija Kokkonen.

– Iltakäynti on voinut jäädä tekemättä ja yöpuku pukematta ja lääkkeet ottamatta. Yhtään sellaista tapausta ei löytynyt, jossa asiakas olisi jäänyt ilman ruokaa, Kokkonen lisää.

Lukujen perusteella kotikäyntien laiminlyönnit ovat Suomessa harvinaisia. Suurimmissa kaupungeissa tehdään vuosittain vähintään satoja tuhansia kotikäyntejä, Helsingissä lähes kolme miljoonaa.

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton SuPerin puheenjohtajan Silja Paavolan mielestä yksikin virhe on liikaa.

– Vanhuksia kotiutetaan nykyään sairaalasta paljon heikommassa kunnossa kuin ennen. He todella tarvitsevat hoitoa, hän sanoo Sunnuntaisuomalaiselle.

Luvuista ei voi Paavolan mielestä päätellä, että kotihoito toimii Suomessa hyvin.

– Kiire on järkyttävä ja käyntimäärät ovat nousseet hirveästi. Kotihoidon ideologian piti olla, että tuetaan kotona asumista, mutta nyt se on kotona hoitamista. Ero on suuri, Paavola sanoo.