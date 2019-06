Sunnuntaista poutainen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Illaksi lännestä saapuu paikoin myös sateita.

Koko maassa saadaan nauttia alkupäivästä poutaisesta säästä, kertoo Ilmatieteen laitos. Illemmalla sadealue saapuu Pohjanmaalle ja maan pohjoisosaan.

Etelä- ja keskiosassa maata on osaksi selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, sää kuitenkin pilvistyy iltaa kohden lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila liikkuu 20 ja 25 asteen tuntumassa, keskiosissa maata 16 ja 21 välimaastossa. Yöllä jäädään alimmillaan kymmenen ja kuudentoista asteen haarukkaan, etelässä yö on lämmin.

Pohjoisessa on osaksi selkeää ja poutaa, päivällä pilvisyys vaihtelee. Sateet saapuvat alueen eteläosaan aamuyöllä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee enimmäkseen 12 ja 17 asteen välillä, Pohjois-Lapissa voi olla paikoin kylmempääkin. Yön alin lämpötila jää neljän ja kymmenen asteen välimaastoon.

Tuuli on koko maassa heikkoa tai kohtalaista. Läntisillä ja lounaisilla merialueilla on paikoin voimassa tuulivaroitus, sillä tuulen nopeus voi nousta illalla ja yöllä yhteentoista metriin sekunnissa. Läntisessä ja eteläisessä Suomessa on voimassa monin paikoin myös metsäpalovaroitus.