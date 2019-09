Sunnuntaina sateita, ukkospuuskia ja tuulta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koillismaalla ja Lapissa on tänään poutaa. Muualla maassa sataa yleisesti.

Sadealue levittäytyy sunnuntaina suureen osaan maata, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan länsiosassa esiintyy paikoin runsaita sateita. Iltapäivällä pilvipeite rakoilee, mutta paikoin tulee ukkoskuuroja. Lämpötila liikkuu kahdeksan ja kolmentoista asteen välillä. Alueella on kohtalaista tai navakkaa etelän ja lännen välistä tuulta.

Idässä sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Kainuussa on pilvistä. Alueella on lännestä alkaen sadetta ja mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila asettuu seitsemän ja kahdentoista asteen välille. Alueella on voimistuvaa etelän ja idän välistä tuulta.

Koillismaalla ja Lapissa on puolipilvistä tai pilvistä. Lämpötila on seitsemän ja kahdentoista asteen välillä. Alueella on voimistuvaa idänpuoleista tuulta.