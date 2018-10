Sunnuntaina poutaa, pohjoisessa paikoin lumisateita

Sää on poutainen suurimmassa osassa maata.

Ilmatieteen laitoksen mukaan sunnuntaina sää on etelässä puolipilvistä tai pilvistä ja poutaa. Rannikon tuntumassa voi esiintyä paikoin vesisateita. Iltapäivällä sää selkenee lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 7-10 astetta. Yöllä lämpötila voi laskea kolmeen pakkasasteeseen. Alueella esiintyy heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.

Maan keskiosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on 5-8 astetta. Yöllä pakkasta voi olla jopa 6 astetta.

Etelässä ja maan keskiosassa esiintyy heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.

Pohjoisessa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lapin käsivarressa sää on pilvistä ja myös lumisateita voi esiintyä. Lämpötila liikkuu 3-6 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa päivän ylin lämpötila on 0-3 astetta. Yöllä pakkasta voi olla 12 astetta. Alueella on heikkoa tai kohtalaista länsituulta.