Sää jatkuu lämpimänä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääsiäissunnuntaina etelään on luvassa aurinkoa ja pohjoiseen pilvistä.

Sää jatkuu vuodenaikaan nähden lämpimänä, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosassa sää on sunnuntaina päivän aikana enimmäkseen selkeää, mutta illalla pilvisempää. Ylin lämpötila liikkuu päivän aikana 10-17 asteen välillä.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on sunnuntaina pilvistä, sadekuuroja on myös paikoin luvassa. Ylin lämpötila on päivällä 6-12 asteen välillä.

Lapissa sää on päivän aikana paikoin sateinen, mutta illan aikana selkeämpi.

Metsäpalovaroituksia on sunnuntaina voimassa Länsi- ja Etelä-Suomessa.