Sunnuntai on viileä ja paikoin sateinen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sunnuntaiksi luvassa pilvistä säätä ja sadekuuroja.

Sunnuntaina sää on etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa viileää, pilvistä ja paikoin sateista, kertoo Ilmatieteen laitos. Lännessä sunnuntai on selkeämpi, mutta sadekuuroja on odotettavissa myös länsirannikon tuntumassa.

Maan länsiosassa päivän ylin lämpötila liikkuu 17-21 asteen välillä, idässä lämpötila voi kohota päivällä 11-17 asteeseen. Pohjois-Suomessa lämpötila liikkuu 13-18 asteen haarukassa.

Metsäpalovaroituksia on voimassa länsirannikolla ja pohjoisessa.