Sunnuntai on pääosin poutainen, lunta sataa paikoin

Joulukuu alkaa suurimmassa osassa Suomea poutaisesti, mutta maan keskiosassa ja Lapissa on odotettavissa ajoittaisia lumikuuroja, kertoo Ilmatieteen laitos.

Sunnuntai on maan etelä- ja keskiosassa pääosin selkeä ja poutainen, päivälämpötila kohoaa +1…-5 asteeseen. Lauhinta sää on länsirannikolla.

Maan pohjoisosassa sunnuntai on vaihtelevan pilvinen, ja vähäisiä lumikuuroja on luvassa etenkin Lapissa. Alueen eteläosassa päivä on kuitenkin verrattain selkeä ja poutainen. Lämpötila nousee päivän aikana -4…-12 asteeseen.

Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Kainuussa lämpötila on -1…-8 astetta.