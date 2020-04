Sulku maksaa 1,2 miljardia viikossa – ”tarvitaan strategian vaihdos”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen sulkemisen vaikutukset talouteen puhuttavat.

Laskelmat julkisen velan kasvusta koronakriisin takia ovat jyrkkiä ja monet tahot ovat esittäneet, ettei talous kestä useiden kuukausien karanteenia. Myös Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi vaatii Twitterissä strategian vaihdosta epidemian torjumisessa.

– Nyt tarvitaan strategian vaihdos epidemian torjumisessa. Tämä sulku maksaa 1,2 miljardia viikossa kansantaloudellemme.

OECD:n arvion mukaan Suomen talouden tuotannosta häviäisi koronapandemian aikana yli 20 prosenttia vuosineljänneksessä. Syynä ovat kovat rajoitustoimet viruksen leviämisen hillitsemiseksi ja maailmantalouden kysynnän yleinen heikkeneminen. Romakkaniemi ehdottaa ratkaisuiksi exit-strategiaa, elvytyspakettia, rakenteellisia uudistuksia ja apua yrityksille.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni puolestaan totesi torstaina, että että valtio joutuu ottamaan lisää velkaa tänä vuonna jopa yli 20 miljardia euroa. Luku voi nousta tätäkin korkeammaksi, jos ja kun koronatoimet pitkittyvät.

Koronatoimien vaikutukset talouteen ovat huolestuttaneet monia. Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Emilia Kullas on varoittanut aiemmin, ettei päätös asteittaisesta normaaliin palaamisesta voi odottaa siihen asti, että viimeinenkin koronapotilas on terve.

– Meillä ei ole varaa pitää Suomea näin kauan kiinni. Päätös asteittaisesta normaaliin palaamisesta ei voi odottaa siihen asti, kunnes viimeinenkin koronapotilas on terve. Me tarvitsemme koulut auki ja ihmisiä ostoksille. Teollisuuden hankintaketjut ja rakentaminen on saatava pyörimään normaalisti, Kullas totesi.

Myös Työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto arvioi HS:lle, ettei Suomen talous yksinkertaisesti kestä monien kuukausien karanteenia.

– Länsimaissa tehtiin kollektiivinen virhearviointi. Mielsimme koronaviruksen kiinalaiseksi, aasialaiseksi ongelmaksi. Arvioinnin hinta on historiallisen suuri, Murto sanoo.

Nyt tarvitaan strategian vaihdos epidemian torjumisessa. Tämä sulku maksaa 1,2mrd viikossa kansantaloudellemme. Mikael avaa hyvin miten se tapahtuu ja mitä resursseja se vaatii. Hallituksen on myös viestittävä strategiastaan selvästi, jotta yritykset voivat varautua siihen. https://t.co/tY3L6FJobB — Juho Romakkaniemi (@Romakka) April 4, 2020

Olin tänään Yle uutisten erikoislähetyksen vieraana puhumassa koronakriisin hoidosta ja hallituksen uusista toimenpiteistä. Tarvitaan. – exit-strategia

– apua yrityksille yli tästä

– elvytyspaketti

– rakenteellisia uudistuksia Käy katsomassa ja kerro mitä mieltä olit! 👇👇👇 https://t.co/k0M7ZsUFsJ — Juho Romakkaniemi (@Romakka) April 3, 2020