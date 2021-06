Sulkemiskorvausta myönnetty jo lähes 42 miljoonaa euroa

Yli 90 prosenttia sulkemiskorvauspäätöksistä myönteisiä.

Valtiokonttorin pienille yrityksille myöntämän sulkemiskorvauksen kolmas hakukierros on ollut auki kuukauden ajan. Hakuaika jatkuu tämänhetkisen tiedon mukaan elokuun loppuun saakka.

Sulkemiskorvausta myönnetään alle 50 työntekijää työllistäville yrityksille, joiden toimitilat on suljettu asiakkailta tilapäisesti lain määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti. Se koskee yleisesti asiakkaille avoimia ravintola- ja anniskelutiloja sekä liikuntapaikkoja.

Sulkemiskorvausta on ensimmäisen kuukauden aikana hakenut yhteensä 4352 yritystä. Jo tehdyistä päätöksistä yli 90 prosenttia on ollut myönteisiä ja korvausta on maksettu jo 41,6 miljoonaa euroa. Eniten tukea on maksettu ravitsemistoiminnan alalle. Alueellisesti korvausta on maksettu eniten Uudellemaalle.

Keskisuurille ja suurille yrityksille suunnattu sulkemiskorvaus on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.7. ja haun käynnistyä heinäkuun puolivälissä.