Sulkemiskorvausta haki lähes 6000 yritystä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mikro- ja pienyrityksille tarkoitettua sulkemiskorvausta on maksettu yhteensä jo 93 miljoonaa euroa.

Mikro- ja pienyrityksille tarkoitetun sulkemiskorvauksen haku alkoi 12. toukokuuta ja päättyi 31. elokuuta. Valtiokonttori vastaanotti hakuaikana yhteensä 5 928 hakemusta.

Sulkemiskorvausta on maksettu yli 93,4 miljoonaa euroa ja sitä on myönnetty 5 177 yritykselle. Hakemusten hyväksymisprosentti on 91.

Saapuneista hakemuksista on 1.9. mennessä ratkaistu noin 96 prosenttia. Hakemusten keskimääräinen käsittelyaika hakuaikana on ollut noin 17 päivää.

Eniten sulkemiskorvausta ovat hakeneet pienet, alle kymmenen henkilöä työllistävät yritykset. Selvästi suurin osa sulkemiskorvausta saaneista yrityksistä on osakeyhtiöitä (75 %), toiseksi eniten elinkeinonharjoittajia (17 %).

Toimialoittain tarkasteltuna sulkemiskorvausta on maksettu eniten ravitsemistoiminnan, urheilutoiminnan sekä huvi- ja virkistyspalvelujen ja vähittäiskaupan toimialoille. Alueittain sulkemiskorvausta on maksettu eniten Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan maakuntiin.

Mikro- ja pienyritysten sulkemiskorvaus oli tarkoitettu korkeintaan 49 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka joutuivat maalis-huhtikuussa 2021 sulkemaan toimitilansa tilapäisesti asiakkailta lain määräyksellä tai viranomaisen päätöksellä.

Sulkemiskorvaus koski ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä, sekä esimerkiksi liikunta- ja urheilutiloja, kuntosaleja, kylpylöitä ja sisäleikkipuistoja. Sulkemiskorvauksella korvataan yritykselle liiketoiminnan joustamattomia kuluja ja esimerkiksi palkkakuluja.