Eero Iloniemi: Sulkeeko ministeri silmänsä Palloliiton korruptiolta?

Jalkapallossa liikkuva suuri raha ei ole uutinen kenellekään. Pelin kansainväliset lajiliitot ovat läpeensä korruptoituneita, ovathan monet sen keskeiset toimijat Sepp Blatterista Michel Platiniin olleet tutkinnan alla ja saaneet tuomioitakin.

Suomessa urheilukorruptio on edelleen tabu. Jalkapallossa rehottavasta korruptiosta on puhuttu ja saatu näyttöjäkin, mm. 2000-luvun alun vedonlyöntiskandaaleissa, mutta pää pusikkoon on ollut urheilupomojen peruslähtökohta.

Nyt on toisin. Huuhkajien saavutettua historiallisen paikkansa EM-karsinnoissa, menestyksestä huumaantunut Palloliitto paljastaa karvansa. Omassa tiedotteessaan Pallolliitto toteaa jakavansa EM-lippukiintiöstään (jonka jo itsessään voisi tuomita kartelliksi) merkittävän osan ”jalkapalloperheen sidosryhmille” joihin kuuluvat ”taustaryhmät läheisineen”. Tänään keskiviikkona tavallisilla kansalaisilla on viimeinen päivä osallistua arpajaisiin, joiden kautta voit lippusi saada.

Voiko sen suoremmin sanoa: me jaamme koko urheilukansan himoitsemat liput sukulaisille ja kavereille, muut nuolkoon näppejään.

Itsenäinen yhdistys tehköön omin avuin saaduilla ansioillaan mitä huvittaa, mutta Palloliitto on valtion elätti.

Opetusministeriön mukaan ”liikuntalain yhtenä tavoitteena on edistää liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita. Lain tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo” ja ”yhdenvertaisuus”. Mainitsematta jäi, ettei edellinen koske Palloliittoa, jolle ministeriö jakoi tänä vuonna kaksi miljoonaa meidän kaikkien rahoja.

Ministeriö kehuu edistävänsä ”yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa liikunnassa kaikessa toiminnassaan, kuten esim. liikuntaa edistävien järjestöjen valtionapukelpoisuutta ja valtionavustuksen määrää harkittaessa.”

Missä nämä periaatteet ovat nyt kulttuuriministeri Hanna Kosonen? Miten nuo periaatteet sopivat Palloliiton periaatteisiin, joista keskeisin on julkilausuttu kavereiden ja sukulaisten suosiminen. Ministeriön mukaan liittojen tukiperiaatteisiin kuuluu myös se, että tuki ei saisi vääristää markkinoita. Suomessa on tuhansia, ellei kymmeniä-tuhansia ihmisiä, jotka olisivat halukkaita ostamaan noita Palloliiton ”kaverilippuja”.

Palloliitto ei voi, eikä haluakaan voida UEFA:n lippukartellille mitään, mutta niin kauan kun Palloliitolle kelpaa veronmaksajien miljoonatuki, sen saamien lippujen pitäisi olla tasapuolisesti kaikkien jalkapallofanien saatavilla, eikä vain niiden, joiden palkoista ja palkkiosta me muut maksamme ison osan.

Palloliiton lippukäytäntö on avointa ja häikäilemätöntä eturyhmäkorruptiota. Toki lajille ominaista käyttäytymistä ja ehkä juuri siksi opetusministeriön suvaitsemaa.

Eero Iloniemi Eero Iloniemi on yhteiskuntasuhdekonsultti viestintätoimisto Manifestossa.