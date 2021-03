Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kirjakaupoista muotiin monet toimijat elävät taloudellisesti veitsen terällä.

Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu muistuttaa työ- ja elinkeinoministeriön laskeneen, että pelkästään pääkaupunkiseudun sulkeminen liikkumisrajoituksin maksaisi miljardi euroa joka viikko. Laskelman julkistamisen jälkeen hallituksen viesteistä katosi mahdollisuus erikoiskauppojen sulkemiseen.

– Tämä on kuolinisku monelle erikoiskaupalle, arvioi Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu ry:n toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.

Suljetaanko erikoiskaupat retoriikalla, jotta tukia ei tarvitsisi maksaa, hän kysyy. Pölläsen mukaan viime päivien retoriikka, jonka mukaan erikoiskauppoja saisi asioida vain, mikäli sille on välttämätön syy, on ajanut erikoiskaupan toimijat hätätilaan.

– Yhtä lailla kuin kansalaisilla on oikeus terveyteen, myös elinkeinonharjoittajilla on oikeus tietää tulevaisuudestaan. Erikoiskaupassa emme ole pitäneet valtavaa meteliä koronatoimista, vaan olemme keskittyneet kukistamaan virusta valtiovallan ohjeiden mukaan. Nyt tilanne on vakava ja se, ettei kauppoja suljeta, mutta annetaan suora neuvo välttää asiointia, vaatii nopeat ja selkeät tukitoimet, vaatii Pöllänen.

Hän toteaa, että tällä hetkellä moni erikoiskaupan toimija kirjakaupoista muotiin elää epätietoisuudessa ja taloudellisesti veitsen terällä.

– Rahallisen tuen lisäksi mahdollisuus nopeutettuun lomautukseen ja työvuorolistojen muuttamiseen on nyt välttämätöntä. Varsinkin pienten erikoiskauppojen yrittäjät ovat tehneet jo kaikkensa, jotta pystyvät pitämään ovensa auki ja maksamaan palkat, arvioi yhdistyksen edunvalvontajohtaja Jukka Ropponen.

Hänen mukaansa kustannustuki ei ole juuri auttanut erikoiskaupan toimijoita. Etu yhtyy Suomen Yrittäjien arvioon, että kustannustuen ehdoissa on suuri virhe, kun liikevaihdon pitäisi pudota 30 prosentin tuen saamiseksi.

–Kustannustuen vertailukuukaudet eivät anna oikeaa kuvaa liikevaihdon alentumisesta, koska enää ei voi tulla niin suuria laskuja, mitä tukeen vaadittaisiin. Kauppiaiden pitäisi keskeyttää toimintansa kokonaan, jotta tukea saa, kertoo Ropponen.