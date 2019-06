Sukupuolittuneet mainokset kiellettiin Britanniassa

Britannian mainosalan itsesääntelyelin Advertising Standards Authority on julkaissut uusia ohjeita sukupuoliroolien esittämisestä mainoksissa.

Linjauksen mukaan ”vakavaa tai laajaa paheksuntaa” aiheuttavat ”haitalliset sukupuoleen liittyvät stereotypiat” on jatkossa kielletty.

BBC:n mukaan kieltolistalla ovat esimerkiksi tilanteet, jossa mies rentoutuu samalla kun nainen siivoaa. Naista ei saa myöskään esittää tekemässä epäonnistunutta pysäköintiä autolla, sillä tilanteen katsotaan ruokkivan haitallisia ennakkoluuloja naisten ajotaidoista.

ASA:n mukaan joissakin mainoksissa havaitut tilanteet ”rajoittavat ihmisten potentiaalia”. Kieltojen kerrotaan pohjautuvan ASA:n laajaan tutkimukseen sukupuoliroolien esittämisestä mainosalalla.

– Tutkimustulosten mukaan mainosten haitalliset stereotypiat voivat vahvistaa yhteiskunnan epätasa-arvoa, ASA:n johtaja Guy Parker sanoo.

Arvostelijoiden mukaan kieltolinja kuvastaa yhteiskunnan ja politiikan nykyistä yliherkkyyttä.

– Suurten epäkohtienkin osalta riittäisi vielä reilusti työtä. Palkkaerot, työpaikkakiusaaminen, perheväkivalta ja seksuaalinen häirintä – huomiomme pitäisi olla näissä aiheissa, kolumnisti Angela Epstein toteaa.

– Kyse ei ole saman mittaluokan asiasta, jos näemme naisen tiskaamassa. Näiden asioiden kytkeminen yhdeksi kokonaisuudeksi vie huomiota pois tärkeämmältä keskustelulta, Epstein jatkaa.

A new rule banning harmful gender stereotypes in ads has come into force today. Ads must not include gender stereotypes that are likely to cause harm, or serious or widespread offence https://t.co/8rWvi3Q139 pic.twitter.com/AX0O6XtTki

— ASA (@ASA_UK) June 14, 2019