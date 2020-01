Järkyttävä kunniakosto: Veljet sokaisivat avioliiton vuoksi

Lounais-Pakistanissa asuva 26-vuotias mies kertoo joutuneensa raa’an väkivallan kohteeksi tavoittelemansa rakkausavioliiton johdosta.

Radio Free Europen haastatteleman Abdul Baqin tapaus osoittaa, ettei alueen kunniaväkivalta rajoitu vain naisiin. Perheensä häpäisemisestä syytettyjä on murhattu, sokaistu ja heitä vastaan on tehty happohyökkäyksiä. Balochistanin provinssissa sukulaiset yleensä järjestävät avioliitot, eivätkä nuoret naiset saa tavata tai puhua ulkopuolisten kanssa.

Abdul Baqi kertoi 73-vuotiaalle isälleen keväällä 2018 haluavansa mennä naimisiin rakastamansa naisen kanssa. Isä piti tapausta moraalittomana, koska pariskunta oli käynyt kolmen vuoden ajan salaa puhelinkeskusteluita.

Baqin mukaan hänen neljä ääri-islamistiseen Taliban-liikkeeseen kuuluvaa veljeään sitoivat ja pahoinpitelivät hänet patukoilla. Uhri samalla sokaistiin lusikan vartta käyttäen.

Eräs veljistä oli palannut hiljattain taisteluista Afganistanista. Hän kutsui Baqia vääräuskoiseksi ”islamin vastaisen” seurustelun vuoksi.

– Koko sen ajan, kun he olivat sokaisemassa minua, hän huusi ”Allahu akbar! Allahu akbar!” uudelleen ja uudelleen, Abdul Baqi toteaa.

Poliisi pidätti uhrin isän ja veljet tapauksen johdosta. Tiedot pahoinpitelystä levisivät nopeasti sosiaalisen median kautta ja ovat herättäneet raivokasta keskustelua kunniaväkivallan yleisyydestä Pakistanissa.

Tekijät vapautettiin viime vuonna sopimuksella, jonka myötä Baqin isä lupautui sallimaan avioliiton, tarjoamaan pariskunnalle asunnon ja maksamaan taloudellista tukea. Syytteistä luovuttiin, vaikka lupauksesta ei ole Abdul Baqin mukaan pidetty kiinni.

