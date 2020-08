Sukellusvene kiinni, lastina 1000 kiloa huumeita

Kolumbian laivasto, armeija ja poliisivoimat kertovat pysäyttäneensä merkittävän huumekuljetuksen yhteisoperaatiolla.

Viranomaiset valtasivat kotitekoisen sukellusveneen, jonka lastina oli yli tuhat kilogrammaa kokaiinia ja huumeiden valmistuksessa käytettäviä laitteita.

Asevoimien tiedotteen mukaan takavarikoitu sukellusvene kuului todennäköisesti hallitusta vastaan taistelevalle Oliver Sinisterran rintamalle.

Operaation ensimmäinen vaihe toteutettiin noin 90 kilometriä Tumacon edustalla. Kolmen Ecuadorin kansalaisen kuljettaman aluksen havaittiin etenevän nopeaa vauhtia kohti Väli-Amerikkaa.

Huumelastin arvo oli yli 30 miljoonaa euroa.

Kolumbian merijalkaväen 40. pataljoona iski samanaikaisesti yhdeksästä rakennuksesta koostuvaan huumelaboratorioon, joka oli paikannettu Río Colorado -joen lähettyviltä. Laitoksen arvioidaan tuottaneen noin 4 000 kilogrammaa kokaiinia kuukaudessa.

Narco Submarine interdicted by Colombian Navy. LPV-OM-3 in taxonomy. Used to be a common model with 8 previous examples, but last reported April 2019 https://t.co/35aRqNiVGv

— H I Sutton (@CovertShores) August 24, 2020