Huumelastissa meren ylittänyt sukellusvene kärähti

Espanjan viranomaiset ovat jatkaneet harvinaiseen huumetakavarikkoon liittyvää tutkintaa.

Luoteis-Espanjan Galiciassa pysäytetyssä kotitekoisessa sukellusveneessä arvioidaan olleen jopa noin 110 miljoonan euron kokaiinilasti. 20-metrisestä aluksesta pidätettiin kaksi ecuadorilaista, minkä lisäksi miehistöön kuulunut espanjalaismies on etsintäkuulutettu.

Poliisi ilmoitti seuranneensa yllättävän kehittyneen aluksen kulkua Kolumbiasta Eurooppaan. Tiettävästi ensimmäinen Atlantin ylittänyt huumesukellusvene matkasi yhteensä 7690 kilometriä, mahdollisesti osan ajasta hinattuna.

Miehistö hylkäsi karille ajaneen sukellusveneensä Espanjan rannikon edustalla. Pinnalle nostettu alus siirrettiin mantereelle tarkempia tutkimuksia varten.

El Pais -lehden haastattelemien poliisilähteiden mukaan operaation taustalla oli todennäköisesti vaikutusvaltaisia huumekartelleja, sillä pelkästään aluksen rakentaminen on maksanut noin 2,5 miljoonaa euroa.

Viranomaisten tietoon tuli jo lokakuussa espanjalaisvankiloissa liikkuneita juoruja, joiden mukaan galicialainen huumeparoni valmisteli 3000 kilogramman kokaiinilähetystä ulkomailta. Alue koettiin otollisemmaksi salakuljetukseen, sillä Espanjan poliisi on viime vuosina keskittynyt pääasiassa maan eteläosiin.

Sukellusveneen on huomautettu muistuttavan rakenteeltaan tammikuussa Kolumbian edustalta takavarikoitua huumealusta.

Update: new info on the narco #Submarine captured in Spain. High likelihood that it is directly related to another example interdicted in Pacific in Jan. #OSINT #Navy https://t.co/WcPlVm0Nox

— H I Sutton (@CovertShores) November 27, 2019