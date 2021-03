Suezin kanava tukossa jopa viikkoja – näin sulku voi vaikuttaa hintoihin

Globaalit toimitusketjut olivat kaaoksessa jo ennestään.

Ever Given -niminen konttialus on ollut kiilautuneena poikittain Suezin kanavaan tiistaista asti. Yhteensä yli 300 alusta on jumissa kanavan molemmilla puolin, BBC raportoi.

Kanavan virkailijoidan mukaan aluksen irrottamisessa on tapahtunut edistystä ja parhaassa tapauksessa alus saattaa olla jällleen liikkeellä sunnuntai-iltaan mennessä.

Pahimmassa tapauksessa alus ei kuitenkaan nykypainossaan irtoa pohjasta. Mahdollisessa aluksen keventämisoperaatiossa saattaisi kestää useita viikkoja.

Globaalit kuljetusketjut kaaoksessa

Globaalit kuljetusketjut olivat kaaoksessa jo ennen Suezin kanavan tukkeutumista ja tilanne on pahentunut entisestään. CNN:n mukaan edessä häämöttää tavarapula ja korkeammat hinnat.

Koronapandemia hidasti hetkellisesti maailmankauppaa ja toimitusketjuja viime vuonna. Kaupan nopea toipuminen yllätti kuitenkin monet yritykset. Kotiin jääneiden kuluttajien kysyntä television, huonekalujen ja kuntopyörien kaltaisille hyödykkeille kasvoi valtavaksi.

Meriteitse tapahtuvan viennin valtaisa kasvu johti maailman laajuiseen konttipulaan. Tilannetta pahensi se, että pandemia sulki useita konttitehtaita Kiinassa.

Häiriöt ovat lisänneet globaalien toimitusketjujen hintoja miljardeilla euroilla. Suezin kanavan blokkaantuminen pahentaa tilannetta.

Nämä kulut saattavat pian näkyä tuotteiden hinnoissa. Erityisesti hintojen uskotaan nousevan tuotteilla, jonka valmistamiseen tarvitaan tuontitavaraa.