Sture Fjäder: Nuoria ei saa syrjiä irtisanomistilanteessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Akava tyrmää ajatuksen irtisanomisperiaatteiden muuttamisesta.

Akava ei ole mukana uudistuksissa, joissa työntekijät asetetaan irtisanomistilanteissa eriarvoiseen asemaan iän perusteella.

– Kantamme on tällaiseen selvä ei. Se on ollut kantamme jo aiemmin ja on sitä nyt, Akavan puheenohtaja Sture Fjäder sanoo.

Kommentti liittyy uutiseen, jonka mukaan SAK ajaisi muutosta irtisanomisen periaatteisiin. SAK ajaa Ilta-Sanomien mukaan Ruotsin-mallia, jossa yritykseen viimeksi tulleet työntekijät olisi irtisanottava ensimmäisenä. Ruotsin kaltaista ratkaisua on perusteltu vanhempien ikäluokkien työllisyyden lisäämisellä.

– Me emme halua asettaa maahanmuuttajia tai nuoria erilaiseen asemaan. Emme halua syrjiä iän tai taustan perusteella ketään, Fjäder sanoo.

Hän muistuttaa, että SAK:n mallissa on jotain pehmennyksiä, esimerkiksi mahdollisuuksia asiasta paikallisesti sopia, mutta yhtä kaikki kyse on Fjäderin mukaan periaatteesta, jota Akava ei hyväksy.

– Emme ole mukana tällaista ajamassa. Se ei voi edetä ainakaan kolmikantaisesti, hän sanoo.

Julkisuudessa on spekuloitu, että irtisanomisjärjestyksen muuttaminen olisi osa pakettia, jossa yhtenä elementtinä olisi eläkeputken poisto, jota SAK on vastustanut.

– En tiedä, mitä hallitus aikoo, mutta kolmikantaisessa pöydässä tällaista ei ole käsitelty, Fjäder sanoo.

– En usko, että tällainen ajatus (irtisanomisjärjestyksen muuttaminen) lentää, Fjäder lisää.

Ilta-Sanomien kyselyssä oppositiopuolueet tyrmäävät irtisanomisperiaatteiden muuttamisen. Spekulointia hallituksen kannan suhteen on lisännyt se, ettei SDP:n ja keskustan eduskuntaryhmän johto vastanneet kyselyyn.