Sture Fjäder LV:lle: Suomi ei voi jatkaa tällä tahdilla

Julkinen velka huolestuttaa Akavan puheenjohtajaa.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder ruotii kovin sanoin suomalaista päätöksentekoa Länsiväylän haastattelussa. Fjäderin mukaan suomalainen hyvinvointivaltio on vaarassa, mikäli rohkeita ja tehokkaita uudistuksia ei saada tehtyä.

– Ymmärrän tietysti, että näissä kaikissa on kyse puoluepolitiikasta. Mutta Suomi ei voi jatkaa tällä tahdilla. Kymmenessä vuodessa julkinen velkamme voi nousta tasolle, jota on enää vaikea hallita. Lukuna se voi tarkoittaa jopa yli 200 miljardia. Meidän pitää varautua siihen, että valtionlainojen korot pysy alhaalla jatkuvasti.

Fjäder viittaa muun muassa Sanna Marinin (sd.) hallituksen toteuttamaan oppivelvollisuusiän nostoon, jonka vaikutuksia työllisyyteen hän pitää vähäisinä.

–Rahat olisi pitänyt käyttää peruskoulussa ongelmissa olevien oppilaiden tukemiseen. Heitä on 10–15 prosenttia ikäluokasta. Pelkään, että 10 vuoden päästä näemme, että heidän tilanne ei ole juuri parantunut.

Poliittiseen kinasteluun on kulunut Suomessa liikaa aikaa ja rahaa, Fjäder arvioi. Mallia hyvinvointivaltion turvaamiseen hän ottaisi etenkin muista pohjoismaista.

– Tanska ja Ruotsi kykenevät rahoittamaan hyvinvointivaltion, koska niiden työllisyysaste on selvästi Suomea korkeampi. Heillä korkea työllisyysaste on kaikkien asia ja siihen on sitouduttu, Akavaa vuodesta 2011 johtanut Fjäder sanoo.