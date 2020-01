Sture Fjäder Ida-tapauksesta: Meillä on järjestäytymisvapaus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Akavajohtajan mukaan järjestössä ei uskota ihmisten painostamiseen.

Työmarkkinakeskusjärjestö Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder ei halua ottaa suoraan kantaa tapaukseen, jossa Teollisuusliittoon kuulumaton Ida Seppälä sai osakseen ankaraa ryöpytystä ay-liitolta kieltäytyessään osallistumasta lakkoon.

Fjäder painottaa kuitenkin, että Suomessa on järjestäytymisvapaus, jota on kunnioitettava:

— Meillä on Suomessa järjestäytymisvapaus, meillä on yhdistymisvapaus. Saa kuulua erilaisiin yhdistyksiin ja järjestöihin ja se on tietenkin jokaisen yksilön päätös, jota pitää kunnioittaa.

Fjäderin mukaan Akavassa ei uskota myöskään ihmisten painostamiseen:

— Me kunnoitamme (Akava-yhteisössä) jokaisen ihmisen mielipidettä. Haluamme, että se meidän tarina on niin hyvä, että järjestäytymisaste on kunnossa. Se ei tule ihmisiä painostamalla.

Samalla Fjäder hämmästelee ja paheksuukin Idan ympärille syntynyttä some-ilmiötä:

— En pidä siitä, että yksittäistä henkilöä kuten Idaa hyödynnetään omiin tarkoituksiin, joka on se, että ay-liike on hyvä tai paha.

— Minusta tämä ei ole terve ilmiö, että ajetaan omaa aatemaailmaa jonkun toisen kautta. Halutaan olla hyvä ihminen ja puolustaa Idaa tai sitten olla hyvä ihminen ja tuomita Idaa ja puolustaa tätä kautta kaikkia niitä, jotka ovat lakossa. Tämä voi olla kyseiselle ihmisellekin vähän rankkaa. Ida Seppälästä on tullut vähän kuin Greta Thunberg.

Jos Akavassa tulisi eteen tilanne, jossa henkilö ei kuulu akavalaiseen liittoon ja tulee lakko, voidaanko häntä painostaa olla menemättä töihin?

— Tämä pitäisi kysyä meidän liitoilta ja neuvottelujärjestöiltä, jotka vetävät joskus lakkoja. Eihän se kiva tilanne ole, mutta eihän niihin (lakkoihin) voi sääntöjen mukaan näin ollen velvoittaa, koska ei ole sanktioita. Jos kuuluu yhdistykseen tai järjestöön ja toimii niiden tarkoitusperiä tai päätöksiä vastaan, niin tällöin voidaan erottaa. Se on se ainoa sanktio.

Fjäder ei halua ottaa kantaa SAK:n ulostuloihin asiaan liittyen:

— SAK askeltaa omilla päätöksillään. Ei ole meidän asia kommentoida niitä, koska Suomessa ei ole yhtä ay-liikettä. Heillä on omat politiikkansa, linjauksensa, profiilinsa ja meillä omamme.