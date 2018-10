STUK:lla paljon huomautettavaa Hanhikivestä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Säteilyturvakeskuksella on edelleen huomautettavaa Hanhikiven ydinvoimalan suunnittelusta.

Kuluvan vuoden toisella kolmanneksella STUK seurasi Fennovoiman ja laitostoimittajan sekä sen keskeisten alihankkijoiden johtamisjärjestelmien ja laadunhallinnan kehittämistä sekä arvioi yhtiöiden organisatorista valmiutta aloittaa ydinvoimalaitoksen rakentaminen.

STUK.n mukaan laitostoimittajan laitospaikalla tekemissä maaperätutkimuksissa ilmeni vuonna 2017 epäselvyyksiä muun muassa siinä, mitkä ovat standardit ja vaatimukset, joiden perusteella tutkimukset tehdään, ja miten tutkimuksista saatu tieto otetaan huomioon laitossuunnittelussa. Fennovoima käynnisti asiasta oman tutkintansa.

Organisaatioiden toimintaa maaperätutkimusten suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa käsittelevä tutkinnan toinen vaihe on nyt valmistunut. STUK odottaa Fennovoiman käsittelevän tutkinnasta saadut tulokset kolmannella vuosikolmanneksella ja tekevän tarvittavat korjaavat toimenpiteet sekä seuraavan tehtyjen muutosten vaikuttavuutta organisaatiossa ja sen päätöksenteossa.

STUK on aiemmin esittänyt huolen projektin turvallisuuskulttuurin tilasta. STUK tarkasti Fennovoiman johtamista ja turvallisuusasioiden käsittelyä sekä turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi tehtävien toimenpiteiden edistymistä kesäkuussa järjestetyssä tarkastuksessa.

– Turvallisuuskulttuurin tilassa ei ole tapahtunut oleellista muutosta, toteaa STUK.

STUK hyväksyi toisella vuosikolmanneksella laitospaikan seismiset suunnitteluperusteet. STUK seuraa laitospaikalla meneillään olevia maaperätutkimuksia ja teettää laitospaikan geologiasta ja laitoksen perustamistavasta oman arviointinsa tueksi riippumattoman asiantuntija-arvion.

STUK jatkoi Fennovoiman kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosikolmanneksella toimittamien laitoksen turvallisuusanalyysien arviointia. Analyysejä täydennettiin toisella vuosikolmanneksella.

STUK:n mukaan tässä vaiheessa toimitetut analyysit perustuvat pitkälti referenssilaitokseen eli Sosnovyi Boriin rakennettavaan Leningrad 2 -voimalaitokseen ja osittain siihen tehtyihin Hanhikiveen sovellettaviin muutoksiin. STUK sanoo, ettei sillä ole vielä käytössä laitos- ja järjestelmäsuunnittelumateriaalia Hanhikivelle rakennettavasta laitoksesta, johon Fennovoiman toimittamia analyysejä voitaisiin verrata.

STUK jatkoi myös aiemmin toimitetun käytetyn polttoaineen välivaraston konseptisuunnittelun arviointia. STUK:n käsittelyyn toimitettiin laitostason konsepteja, joissa kuvaillaan yleisellä tasolla laitoksella käytettäviä suunnitteluratkaisuja ja esitetään niille reunaehtoja.

Fennovoima ja laitostoimittaja esittivät myös vakavien reaktorionnettomuuksien hallitsemisen strategian, joka ei STUK:n mukaan täyttänyt suomalaisia turvallisuusvaatimuksia. Laitostoimittaja esitteli suunnittelumuutoksia toisella vuosikolmanneksella. Suunnittelumuutoksilla on vaikutus analyyseihin, joita ei kuitenkaan vielä ole toimitettu STUK:lle.

STUK on huomauttanut Fennovoimalle, että STUK:n periaatepäätösvaiheessa laatiman alustavan turvallisuusarvion havainnot on huomioitava laitos- ja järjestelmätason suunnittelussa ja analyyseissä.

STUK sanoo havainneensa, että turvallisuuden kannalta keskeiset suunnitteluasiat ovat keskeneräisiä ja antanut palautetta myös puutteista ei-turvallisuusluokitellussa suunnittelussa.

– Ei-turvallisuusluokiteltujen laitososuuksien suunnittelu pitää myös olla kuvattu rakentamislupavaiheessa, jotta voidaan varmistua siitä, etteivät ei-turvallisuusluokitellut toiminnot vaaranna turvallisuustoimintojen toteuttamista.

STUK on myös havainnut, että laitoksen turvajärjestelyjen suunnittelu on kesken, ja korostanut, että turvajärjestelyjen suunnittelu on yhtenäistettävä ja vaiheistettava laitoksen muun suunnittelun kanssa.

Niin ikään automaatiotekniikan toimitusketju on toistaiseksi määrittelemättä sekä suunnittelun että toteutuksen osalta.

Säteilyturvakeksus tarkasti myös laitoksen pääsuunnittelijan, venäläisen JSC Atomproektin johtamista ja toimintaa.

STUK:n mukaan tarkastuksen perusteella asiat etenevät ja kehittyvät Atomproektilla hitaasti.

– Vuoden 2015 joulukuussa tehdyn ensimmäisen tarkastuksen vaatimuksia jäi edelleen auki. Myös vuoden 2016 tarkastuksesta jäi auki viisi vaatimusta. Joukossa on järjestelmäsuunnittelun ja rakentamislupa-aineiston tuottamisen kannalta keskeisiä vaatimuksia, joiden edellytetään olevan kunnossa suunnittelun ja dokumentaation laatimisen aikana eikä vasta jälkikäteen, STUK huomauttaa.