STUK näyttää vihreää valoa Olkiluoto kolmoselle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Säteilyturvakeskus ei näe estettä myöntää TVO:lle ydinvoimalan käyttölupa 2038 loppuun saakka.

Säteilyturvakeskus STUK antoi maanantaina työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon, jonka mukaan Teollisuuden Voiman Olkiluotoon rakentaman kolmannen ydinvoimalaitosyksikön käyttö on turvallista eikä laitoksen käyttöluvan myöntämiselle ole estettä. Käyttöluvasta päättää valtioneuvosto.

Lausunto perustuu kokonaisvaltaiseen turvallisuusarvioon. STUK on arvioinut laitoksen teknisen ja rakenteellisen turvallisuuden lisäksi TVO:n organisaation ja työntekijöiden kykyä käyttää laitosta turvallisesti.

Ydinvoimalaitoksen käyttölupa myönnetään aina määräaikaisena. Olkiluoto kolmosen käyttölupa voidaan myöntää hakemuksen mukaisesti vuoden 2038 loppuun saakka. STUKin mukaan laitos on rakennettu turvalliseksi, ja TVO kykenee käyttämään sitä turvallisesti.

STUK esittää lupaehdoksi, että TVO tekee vuoden 2028 loppuun mennessä laitokselle määräaikaisen turvallisuusarvioinnin ja toimittaa sen STUKille hyväksyttäväksi.

Turvallisuusarvio koskee paitsi laitoksen käyttöä, myös ydinpolttoaine- ja ydinjätehuoltoa. TVO:n suunnitelma on, että OL3:n ydinjätteistä huolehditaan loppusijoitusta myöten Olkiluodossa. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitussuunnitelma perustuu Posiva Oy:n loppusijoitushankkeeseen.

Valmistelut Olkiluoto kolmosen käytön aloittamiseksi ovat vielä kesken. STUK kertoo valvovansa tiiviisti käynnistämistä edeltävää työtä käyttöluvan myöntämisen jälkeenkin. Ydinpolttoaineen lataamista varten TVO tarvitsee vielä erillisen latausluvan STUKilta.

Ennen polttoaineen lataamista tarkistetaan, että laitoksen koekäytössä havaittu paineistimen yhdyslinjan värähtely on vaimennettu. STUK tarkastaa TVO:n valitseman ratkaisun suunnitelmat, valvoo työtä ja todentaa ennen polttoaineen latausta, että muutostyöt on tehty ja ratkaisun toimivuus on testattu.