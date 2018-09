STTK uhkaa toimilla – “Työsuhdeturva on edunvalvonnan kovaa ydintä”

STTK:n kyselyn perusteella 65 prosenttia suomalaisista ei hyväksy työsuhdeturvan heikentämistä.

STTK vaatii edelleen maan hallitusta luopumaan lakiesityksestä, jolla aiotaan helpottaa alle 20 henkilön yritysten irtisanomisoikeutta.

STTK:n hallitus totesi kokouksessaan tänään maanantaina, että kyse on ammattiyhdistysliikkeen edunvalvonnan keskeisistä kivijaloista, työntekijöiden työsuhdeturvasta ja oikeudenmukaisuudesta.

– STTK:n jäsenliitot eivät seuraa sivusta, jos sen jäseniä kohdellaan eriarvoistavasti. Olemme ilmoittaneet olevamme valmiita järjestöllisiin toimenpiteisiin, jos maan hallitus ei luovu lakiesityksestä, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoo.

STTK:n mukaan työsuhdeturva on edunvalvonnan kovaa ydintä.

– Jos työntekijöitä asetettaisiin eriarvoiseen asemaan sen perusteella, minkä suuruisessa yrityksessä he työskentelevät, se ei olisi sen paremmin työntekijän kuin yrityksen edun mukaista. On selvää, minne koulutetut, osaavat ja motivoituneet työntekijät hakeutuvat, jos heidän työsuhdeturvansa on erilainen alle ja yli 20 hengen työpaikassa, Palola sanoo.

STTK: elokuussa teettämän kansalaiskyselyn perusteella selkeä enemmistö suomalaisista ei hyväksy, että työsuhdeturvaa heikennettäisiin työllistämisen edistämiseksi.

– 65 prosenttia kyselyyn vastanneista torjuu ajatuksen irtisanomisen helpottamisesta, Palola korostaa.

STTK:n hallitus on hämmästynyt siitä, miten jääräpäisesti hallitus haluaa jatkaa palkansaajien työehtojen heikentämistä, vaikka tällä kaudella työllisyyden edistämiseksi on jo tehty useita erittäin kipeitä ratkaisuja.

– Olemme tehneet kilpailukykysopimuksen, koeaikaa on pidennetty, takaisinottovelvoitteen aikaa on lyhennetty ja aktiivimalli on voimassa. Hallitusta eivät kiinnosta edes asiantuntija-arviot, joiden mukaan irtisanomissuojan heikentäminen pienemmissä yrityksissä ei työllisyyttä paranna. Kyse on hallitustaipaleen loppusuoralla ideologiasta ja pelon luomisesta, ei hyvän työelämän edistämisestä.

Useampi STTK:lainen liitto on jo päättänyt, että jos hallitus ei luovu lakihankkeesta, se käynnistää järjestölliset toimenpiteet työpaikoilla. Toimista ja ajankohdista ilmoitetaan syksyn aikana.