STTK: Työnantajien kustannettava kasvomaskit

STTK:n mielestä työnantajien olisi kustannettava joukkoliikennettä käyttäville työmatkalaisille kasvomaskit.

– Työnantajien on kannettava vastuuta työntekijöiden työturvallisuudesta kaikissa työhön liittyvissä olosuhteissa. Työnantajan kustantamista maskeista ei myöskään saa muodostua verotettavaa etua työntekijöille, toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola (sd.) sanoo.

Palola korostaa, että etätyö ei ole läheskään kaikille mahdollista.

– Suurin osa ihmisistä tekee koko ajan työtään työpaikalla mitä moninaisimmissa työtehtävissä ja tilanteissa. Myös esimerkiksi ruuhka-aikaan tapahtuva työmatka on työntekijöille suuri riski, sillä he eivät voi hallita turvavälejä joukkoliikennevälineissä. Pieni- ja keskituloisille työmatkalaisille kasvosuojainten aiheuttama kustannus on suuri eikä heiltä voi edellyttää, että he tekisivät työmatkansa terveytensä – jopa henkensä – kustannuksella.

STTK:n mielestä Suomen kannalta riskimaihin liittyvät matkustusrajoitukset, pakkotestaukset ja karanteenit ovat perusteltuja koronatartuntojen lisääntyessä.

– Erilaisiin rajoituksiin, sulkuihin ja kieltoihin perustuneen kevään jälkeen koronan kanssa on kuitenkin opittava elämään ilman, että kevään tavoin palattaisiin täydellisten kieltojen ja rajoitusten tielle. Korona-ajan pelisäännöt koskettavat jokaista. On huolehdittava käsihygieniasta, muistettava turvavälit ja noudatettava viranomaisten sekä asiantuntijoiden antamia ohjeita. Myös terveen järjen käyttö on kunniassa, Palola sanoo.