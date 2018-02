STTK: Työmarkkinajärjestöt eivät kaataneet perhevapaiden uudistusta

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n mielestä perhevapaauudistuksen karilleajo on iso takaisku tasa-arvon edistämisen tiellä.

STTK:n mukaan hallituspuolueet asettivat itse uudistukselle reunaehdot, jotka eivät sitten kelvanneetkaan.

– Väitteet siitä, että työmarkkinajärjestöt olisivat kaataneet hankkeen, ovat epäasiallisia ja epäloogisia. Perhevapaauudistus kaatui poliittiseen riitelyyn ja epärealistiseen aikatauluun. Poliitikkojen velvollisuus on saada hankkeelle nopeasti jatkoa ja viedä uudistus maaliin tällä hallituskaudella, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola (sd.) sanoo.

STTK:n hallitus keskusteli maanantaina myös loppusuoralle kääntyneestä työmarkkinoiden neuvottelukierroksesta.

– Työnantajat ovat puhuneet vuosia tarpeesta huomioida ala- ja tuottavuuskohtaiset erot palkoissa. Tämän kierroksen koordinointi ja ratkaisut eivät anna viitteitä siitä, että tuottavuuserot olisi aidosti otettu huomioon siten, että palkkatasa-arvo edistyisi. Erityisesti kummastuttaa rahoitusalan työnantajia vaivaava jääräpäisyys. Paikallisen sopimisen sijaan työnantajat haluavat lisätä sanelua, Palola toteaa.

Hänen mielestään liittokierros heijastelee sopimusjärjestelmän käymistilaa, joka on jatkunut siitä lähtien, kun Elinkeinoelämän keskusliitto ilmoitti luopuvansa keskitetyistä palkkaratkaisuista.

– STTK:ssa on vireillä sopimus- ja neuvottelujärjestelmän kehittämishanke. Liittokierroksen jäljiltä arvioimme, miten sopimuskierrokset ja koordinaatio ovat jatkossa syytä toteuttaa. Nyt käyty kierros ei ole paras malli vakaan sopimusyhteiskunnan näkökulmasta, Palola arvioi.

Hänen mukaansa STTK:n luottamus maan hallitukseen on rapissut.

– Esimerkiksi sote-uudistus on edelleen epävarma, mutta varmaa on se, että tavoitteeksi mainitut kolmen miljardin kustannussäästöt eivät toteudu. Viimeksi karille ajoi perhevapaauudistus, jonka tarpeesta ollaan toimijasta riippumatta yksimielisiä. Hallitus on keskittynyt pitämään itsensä kasassa. Merkittävät uudistukset, kuten eläkeuudistus ja kilpailukykysopimus, on tehty työmarkkinajärjestöjen pöydissä, Palola sanoo.