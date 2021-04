STTK torjuu kaikki työttömyysturvan leikkaukset

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toimihenkilökeskusjärjestä STTK ei hyväksy leikkauksia työttömyysturvaan.

– Työttömyysturvaa on kehitettävä, mutta sen tason tai keston leikkaaminen ei ole kehittämistä vaan työttömän aseman heikentämistä, puheenjohtaja Antti Palola (sd.) toteaa.

Julkisuudessa on ennen hallituksen kehysriihtä keskusteltu muun muassa työttömyysturvan porrastamisesta ja euroistamisesta.

– Turvan porrastaminen ei luo yhtään työpaikkaa vaan ainoastaan turvattomuutta ja toimeentulo-ongelmia työttömyyden pitkittyessä. Työssäoloehtoa ei pidä muuttaa tuloperustaiseksi eli euroistaa. Se kohtelisi työntekijäryhmiä epäoikeudenmukaisesti ja rankaisisi erityisesti pienituloisia naisia, Palola sanoo.

STTK sanoo ei käy, kun sille on perusteet.

– Pidämme erittäin tärkeänä työttömyysturvan kehittämistä vastaamaan muuttuvan työelämän olosuhteita, mutta kehittäminen ei voi tarkoitta vain ansioiden menetystä ja turvattomuuden lisäämistä. On muistettava, että tämä hallitus on jo päättänyt työttömyysturvan lisäpäivien poistamisesta. Kurittamisella on rajansa, Palola toteaa tiedotteessaan.

Työttömän asemaa helpotetaan aktiivisilla satsauksilla työvoimapolitiikkaan.

– Tarvitaan tehokkaita, oikein kohdennettuja ja laadukkaita työllisyyspalveluita. Työvoimapolitiikan resurssit Suomessa laahaavat mallimaa Ruotsin perässä ja ne on meilläkin saatava pohjoismaiden tasolle. Henkilökohtaista palvelua tarvitsevat eri ryhmät kuten nuoret, ikääntyvät työttömät, maahanmuuttajat ja osatyökykyiset. Työnhaun on palveltava paikallisesti ja lähellä, Palola vaatii.

STTK esittää myös palkkatuen käytön lisäämistä, työnantajan sivukulujen määräaikaista poistoa silloin, kun työnantaja palkkaa ikääntyvän työttömän, oppisopimuksen käytön laajentamista ja kohtaanto-ongelmien helpottamista.