STTK: Rokotuksesta kieltäytyminen on vastuutonta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK on erittäin huolissaan hiipuneesta rokotustahdista.

– Pandemia ei ole ohi eikä virus ole hävinnyt meiltä, saati maailmasta. Alun hyvä rokotustahti on hiipunut eikä rokotekattavuus ole vielä toivotulla tasolla, STTK toteaa tiedotteessaan.

Ilman perusteltua syytä rokotuksesta kieltäytyvät vievät STTK:n arvion mukaan terveydenhuoltomme ja sairaanhoitomme kuormituksen äärirajoille, mikä johtaa uusiin ongelmiin.

– Hoitojonot kasvavat, ja se vie resursseja muiden sairauksien hoidolta. Ilman hyväksyttävää syytä rokotuksesta kieltäytyminen on vastuutonta. Kannustamme kaikkia rokottautumaan. Se on helppoa, sillä rokotetta on riittävästi saatavilla ja rokotuspisteitä avataan eri puolilla Suomea paikkoihin, joissa rokottaminen hoituu kätevästi arkisten asiointien yhteydessä, tiedotteessa todetaan.