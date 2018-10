STTK purkaisi osittain palkkasalaisuuden

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK kannattaa palkka-avoimuutta.

STTK kannattaa palkka-avoimuutta ja on jo aiemmin esittänyt palkkasalaisuuden osittaista purkamista palkkatasa-arvon edistämiseksi.

– Selvitystyö antaa hyvät lähtökohdat kolmikantaiseen valmisteluun. Palkkatietojen avoimuudella on tärkeä merkitys palkkatasa-arvon edistäjänä ja sukupuolten välisen palkkaeron umpeen kuromisessa, johtaja Katarina Murto STTK:sta arvioi.

Hänen mukaansa STTK:lle on tärkeää, että palkka-avoimuuden edistäminen etenee.

– Suomella on vielä paljon tehtävää samapalkkaisuuden saavuttamiseksi. Aivan keskeinen tavoite on perusteettomien palkkaerojen poistaminen, mikä onnistuu vain palkkojen avoimuutta lisäämällä. Kannustamme avoimuuteen ja keskusteluun palkoista. Avoimuus vie tasa-arvoa eteenpäin – myös palkka-asioissa. Palkka-avoimuuteen liittyy myös yleinen tietämys palkoista ja palkitsemisesta. On tärkeää tietää, mistä esimerkiksi oma palkka muodostuu ja millainen palkkausjärjestelmä työpaikalla on käytössä, Murto sanoo tiedotteessaan.

STTK toivoo kolmikantaiselta valmistelulta konkreettisia esityksiä lainsäädännöllisistä muutoksista, joita palkka-avoimuuden vahvistaminen edellyttää.

– Toimenpiteitä tarvitaan jatkossa sekä lainsäädännön tasolla että asenteiden muokkaamisessa. Palkkatasa-arvo pitäisi kytkeä yrityksen arvoihin. Vaikka palkkatietojen avaamiseen liittyy haasteita, avoimuus lisäisi oikeudenmukaisuutta ja poistaisi epäluuloja työpaikkatasolla, Murto uskoo.

STTK:n vuonna 2016 teettämän selvityksen mukaan enemmistö suomalaisista (58 %) oli valmis poistamaan palkkasalaisuuden, jotta palkkatasa-arvo etenee. Naiset ovat miehiä valmiimpia salaisuuden purkamiseen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.). asetti maaliskuussa tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaaran selvittämään palkka-avoimuutta. Selvitys julkaistiin tänään.