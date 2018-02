Stressi voi laukaista vyöruusun

Sairastumisriski vyöruusuun on tutkimuksen mukaan pienempi miehillä ja naisilla, joka kokevat elämänsä mielekkääksi ja hyväksi.

Stressi ja stressaavat elämäntilanteet näyttäisivät japanilaistutkimuksen mukaan suurentavan riskiä sairastua vyöruusuun. Aiemmissa tutkimuksissa myös masennus- ja ahdistusoireet on yhdistetty vyöruusuun, kertoo uutispalvelu Duodecim.

Vyöruusu on kivulias infektio, joka aiheuttaa rakkulaisen ja kosketusherkän ihottuman.

Japanilaisten tulokset perustuvat 12 000 yli 50-vuotiaan kolmivuotiseen seurantaan, jonka aikana 400 osallistujaa sairastui vyöruusuun ja 79 pitkittyneeseen vyöruusun jälkeiseen hermosärkyyn.

Riski sairastua vyöruusuun oli tulosten perusteella noin kaksinkertainen miehillä, jotka kärsivät oman arvionsa mukaan kovasta stressistä. Sairastumisriski oli puolestaan pienempi miehillä ja naisilla, joka kokivat elämänsä mielekkääksi ja hyväksi.

Naiset, joiden työelämässä tai ihmissuhteissa tapahtui kielteisiä muutoksia, sairastuivat vyöruusun jälkeiseen hermosärkyyn 2–3 kertaa todennäköisemmin kuin naiset, jotka olivat välttyneet vaikeilta elämäntilanteilta seurantaa edeltävän vuoden aikana.

Yhteydet havaittiin riippumatta monista taustamuuttujista, kuten osallistujien iästä, muista sairauksista ja elintavoista, mutta silti tuloksiin on voinut vaikuttaa seikkoja, jotka tässä analyysissa jäivät huomiotta. Samansuuntaisia tuloksia on kuitenkin saatu aiemminkin, joten on hyvin todennäköisestä, että stressillä ja psyykkisillä seikoilla on osansa vyöruusun puhkeamisessa.

Vyöruusu johtuu vesirokkoviruksesta, joka jää piileksimään selkäytimen läheisiin hermojuuriin vesirokon jälkeen. Vyöruusun voi saada kuka tahansa vesirokon sairastanut, mutta se yleistyy iän myötä. Vyöruusua voidaan ehkäistä rokotteella.

Tutkimus julkaistiin American Journal of Epidemiology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim