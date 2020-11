Strategi KL:ssä: Uutinen rokotteesta ei yllätys markkinoille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lääkeyhtiö Modernan koronarokote innosti, mutta ei saanut markkinoita villiintymään.

S-Pankin ja FIMin päästrategi Lippo Suominen arvioi Kauppalehdessä, että lääkeyhtiö Modernan maanantaina koronarokotekehitysuutinen vahvistaa markkinoiden optimismia.

Hänen mukaansa uutinen oli helpotus, mutta ei yllätys. Rokotteiden tuloa on markkinoilla jo hinnoiteltu.

Pörssit Yhdysvalloissa ja Euroopassa saivat nostetta Modernan ilmoituksesta, mutta viime viikon rokoteuutisten aikaansaamasta loikasta ollaan vielä kaukana.

– Jos olisi hinnoiteltu markkina sen mukaan, että kolme vuotta koronan takia on talous suljettuna, niin emmehän me olisi lähteneet nousuun. Nyt on jo 50 prosenttia tultu ylös sieltä pohjista, Suominen huomauttaa.

Helsingin pörssissä maanantaina oli nousua noin prosentin verran. Lontoossa nousua on parisen prosenttia ja Yhdysvalloissa kurssit ovat auenneet yli prosentin nousuun.

