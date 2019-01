Strategi ennustaa pörssien nousua jos taantumaa ei tule

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Danske Bankin päästrategin mielestä rahoitusmarkkinat ovat ylireagoineet odotellessaan talouskasvun merkittävää tyrehtymistä.

Danske Bankin päästrategi Valtteri Ahdin mukaan markkinat hinnoittelevat talouskasvun merkittävää tyrehtymistä. Hänen mielestään markkinat ovat kuitenkin todennäköisesti ylireagoineet, ja talouskasvu vakaantuu alemmalle tasolle.

– Talouden vakaantuminen mahdollistaa markkinan kääntymisen. Mikäli taantuma ei koita, osakkeet ja yritysvelkakirjat korjaavat ylöspäin ja tuottavat hyvin. Myös pitkät korot korjaavat ylös Yhdysvalloissa ja euroalueella, hän arvioi kuukausittaisessa Makro&Markkinat -katsauksessaan.

Osakemarkkinoiden hinnoittelu kertoo Ahdin mukaan epäuskosta yritysten tuloskasvua kohtaan ja eroaa merkittävästi analyytikoiden arvioista. Korkomarkkinoilla puolestaan epäusko keskuspankkiireja kohtaan lähentelee hänen mielestään jo röyhkeyttä, eikä korkonnostoihin uskota.

Ahti ennustaa, että maailmantalous hidastuu mutta ei vaivu taantumaan. Hidastuminen on hänen mielestään luonnollista, koska kasvuvauhti oli kestämättömän ripeää ja nyt palataan pitkän ajan trendiin. Lisäksi Kiinan talous hidastuu, rahapolitiikka kiristyy lähes kaikkialla ja poliittiset riskit vahingoittavat yritysten investointeja sekä kuluttajien luottamusta.

– Talouspolitiikka on kriittinen lopputuleman kannalta. Keskuspankit eivät ole hulluja, ja Fedin johtaja Powell on jo kertonut huomioivansa markkinareaktion. Kiinan sitoutuminen elvyttämiseen on eksistentiaalinen kysymys, Ahti toteaa.