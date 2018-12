Strasbourgin murhaaja jatkaa pakoaan, kuolleita kolme

Viranomaisten tiedot uhreista ovat vaihdelleet. Yksi on syyttäjän mukaan aivokuollut ja koomassa.

Strasbourgissa joulumarkkinoiden lähellä Itä-Ranskassa tiistai-iltana ihmisiä ampunut ja puukottanut mies jatkaa BBC:n mukaan pakoaan.

Viranomaisten tiedot uhreista ovat vaihdelleet keskiviikon mittaan, mutta viimeisten tietojen mukaan kuolleita on kolme. Yksi uhreista on syyttäjän mukaan aivokuollut ja koomassa. Haavoittuneita on 13, joista kuusi on saanut vakavia vammoja.

Poliisin mukaan ampuja on loukkaantunut sotilaan luodista, mutta hän on edelleen karkuteillä. Paikallinen taksinkuljettaja kertoo, että ampuja pakeni taksilla.

Thaimaan ulkoministeriön mukaan yksi kuolleista oli 45-vuotias thaimaalaismies. Hän oli ollut matkalla vaimonsa kanssa. Thaimaalaismedian mukaan pariskunnan oli tarkoitus olla Pariisissa, mutta keltaliivien protestit saivat heidät muuttamaan suunnitelmiaan.

Ranskan sisäministeri Christophe Castaner on kertonut, että epäilty on tuomittu ensimmäisen kerran 13-vuotiaana. Castanerin mukaan epäillyllä oli jo 10-vuotiaana käytöstä, joka olisi ollut rikoslaissa rangaistavaa. Aiemmin on kerrottu, että epäillyllä on pitkä rikoshistoria, ja hän on ollut radikalisoitumisesta epäiltyjen listalla.

Toinen kuolleista on ranskalainen mies. Loukkaantuneiden joukossa on 28-vuotias italialainen toimittaja, joka oli tullut kaupunkiin uutisoimaan EU-parlamentin istunnosta. Häntä oli ammuttu päähän, ja hänen tilansa on vakava. Paikallinen moskeija on tiedottanut, että yksi loukkaantunut afgaanimies on koomassa.

Epäillyn neljä perheenjäsentä on otettu kiinni kuulusteluja varten. Poliisin mukaan äitiä, isää ja kahta veljeä kuulustellaan tapauksen johdosta.