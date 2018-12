Strasbourgin ampujaa jahdataan – kolme kuollutta, 12 loukkaantunutta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ranskan poliisi jäljittää 29-vuotiasta epäiltyä.

Ainakin kolme ihmistä on kuollut ja 12 haavoittunut Ranskan Strasbourgissa sattuneessa ampumavälikohtauksessa.

Ampuminen tapahtui tiistai-iltana noin klo 20 Strasbourgin vanhassa kaupungissa.

Ampua pääsi karkuun. Poliisi on jäljittänyt häntä koko yön. Ranskassa ja Belgiassa on käynnissä laaja poliisioperaatio. Ranska on nostanut turvallisuusvalmiustasoaan.

Epäilty on 29-vuotias Strasbourgissa syntynyt mies. Ranskan turvallisuusviranomaiset tuntevat miehen entuudestaan ja hänet oli luokiteltu turvallisuusriskiksi.

Epäillyn kotiin oli tiistaiaamuna tehty ryöstöepäilyyn liittyvä kotietsintä, mutta miestä ei tavoitettu. Asunnosta löytyi kranaatteja.

Epäillyn motiiveista ei ole toistaiseksi selvyyttä. Ranskan terrorismiin erikoistunut syyttäjä on aloittanut tutkinnan.

Ranskalaisen sotilaan kerrotaan haavoittaneen epäiltyä ampumalla.

Ranskassa vahvistetaan turvallisuuden valvontaa kaikilla joulumarkkinoilla.

Strasbourgissa on EU-parlamentin istunto. Parlamentin ovet on suljettu ulkopuolisilta. Myöskään mepit eivät voineet poistua rakennuksesta ovien lukitsemisen jälkeen.